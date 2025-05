So setzt sich eine Schule in Bühl gegen Rassismus und für die Demokratie ein

per Mail teilen

An den Schulen sollen die Kinder vorurteilsfrei und gleichberechtigt lernen. Parteipolitisch beeinflusst werden sollen sie nicht. Das Thema AfD - das treibt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kurz GEW aber schon seit längerem um. Der Umgang mit der AfD - auch eins der Themen beim Gewerkschaftstag der GEW. Und auch ein Thema am Windeck Gymnasium in Bühl - diese Schule hat sich nämlich ein hohes Ziel gesetzt - eine Schule ohne Rassismus zu sein.