Im öffentlichen Dienst drohen Warnstreiks

Nach zwei ergebnislosen Tarifrunden bereiten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder auch in Baden-Württemberg Warnstreiks vor. Einem ver.di-Sprecher zufolge sind in Baden-Württemberg die Beschäftigten an Universitäten oder der allgemeinen Landesverwaltung zu Warnstreiks aufgerufen. Ein weiterer Schwerpunkt werde das Gesundheitswesen sein. Wann die Streiks beginnen sollen, blieb zunächst unklar. Die Gewerkschaften ver.di und der Beamtenbund dbb fordern für ihre Mitglieder im Öffentlichen Dienst fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Beschäftigte im Gesundheitswesen sollen 300 Euro mehr bekommen, Auszubildende, Studierende und Praktikanten 100 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder wies die Forderungen als unrealistisch zurück. Ende November soll weiterverhandelt werden.