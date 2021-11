GEW: Landesregierung riskiert neue Schul- und Kitaschließungen

per Mail teilen

Die Impfpolitik in BW sei zögerlich, Booster-Impfungen für Personal an Schulen und Kitas nicht in Sicht. Das kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft scharf.

In der Pandemie haben Politikerinnen und Politiker schon häufig betont, dass gerade Kinder nicht unter den Maßnahmen zum Infektionsschutz leiden dürften. Trotzdem schlossen die Schulen und Kitas in den bisherigen Wellen früh und konnten erst spät wieder öffnen. Schulkinder testen sich täglich, während eine Testpflicht für ihre Eltern am Arbeitsplatz erst mit dem neuen Infektionsschutzgesetz der Ampel-Parteien eingeführt wird.

GEW-Kritik: Regierung Kretschmann rede Situation an Schulen schön

Nun schlägt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Alarm. Die Befürchtung: Wenn die Landesregierung nicht schnell handelt, drohen erneut Schul- und Kitaschließungen.

GEW-Landesvorsitzende Monika Stein geht mit der Landesregierung hart ins Gericht. Sie kritisiert in einer Erklärung der Bildungsgewerkschaft:

"Die Regierung Kretschmann behauptet in Sonntagsreden, dass Kitas und Schulen offenbleiben. Das wird nicht funktionieren, wenn sie weiter so halbherzig handelt."

Bereits die Aufhebung der Maskenpflicht im Oktober sei ein Fehler gewesen, so Stein.

Wenn Winfried Kretschmann und Sozialminister Manfred Lucha nun laut über eine Impfpflicht für Lehrkräfte nachdächten, wollten sie "offenbar davon ablenken, dass sie nicht einmal in der Lage sind, ausreichend Impfangebote für Booster-Impfungen für pädagogische Profis anzubieten."

Lehrkräfte und Personal in Kitas warteten derzeit wochenlang auf eine Booster-Impfung, obwohl sie mit weitgehend ungeimpften Kindern arbeiten, sagte Stein.

GEW-Landesvorsitzende fordert Impfbus an jedem Schulzentrum

An jeder Schule sollten aus Sicht der GEW-Vorsitzenden jetzt mobile Impfteams bereitstehen. Dafür, so der Vorwurf an Sozialminister Lucha, setze sich die Bildungsgewerkschaft jedoch bereits seit zwei Monaten vergeblich ein.

Gerade Lehrkräfte seien mit einer Impfquote von 95 Prozent Vorbilder, machten sich nun aber Sorgen um ihre Gesundheit, weil ihre Zweitimpfungen häufig bereits "etliche Monate" zurücklägen.

GEW-Kritik? "Deplatziertes Genörgel" laut Sozialministerium

Die scharfe Kritik der GEW, Personal an Schulen und Kitas durch eine langsame Impfkampagne nicht ausreichend zu schützen und so erneute Schulschließungen zu riskieren, weist das Sozialministerium zurück. Eine Sprecherin sagte dem SWR: "Das Genörgel der GEW ist in dieser Phase der Pandemie völlig deplatziert. Jeder, der sich mit unserer Pandemiepolitik etwas näher beschäftigt hat, weiß, das wir als erstes Bundesland überhaupt den Lehrkräften ein Impfangebot gemacht haben, unabhängig von der STIKO-Empfehlung."

Von Anfang an sei dem Sozialministerium daran gelegen gewesen, die Beschäftigten im Bildungsbereich zu schützen, sagt sie weiter. Trotz knappen Impfstoffes seien Lehrkräfte und Kita-Personal früh priorisiert worden. "Statt zu nörgeln, würden wir uns über konstruktive Beiträge der GEW freuen."

Außerdem verweist man im Sozialministerium auf ein Informationsschreiben für weiterführende Schulen vom August, eine Impfaktionswoche im September und auf eine digitale Infoveranstaltung - alles rund um die Impfung der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre.

"Das Land hat rechtzeitig Angebote bereitgestellt und diese bekannt gemacht. Lehrkräfte können ohne Weiteres die zahlreichen Impfangebote der Ärzteschaft sowie der Mobilen Impfteams wahrnehmen."

Von den angekündigten 155 mobilen Corona-Impfteams in Baden-Württemberg ist bislang aber nur rund die Hälfte im Einsatz, wie ein Sprecher des Sozialministeriums bestätigt. Uwe Lahl, Amtschef im Sozialministerium, spricht von einer Million nötiger Drittimpfungen im Dezember und sogar zwei Millionen im Januar.

Während im Nachbarland Rheinland-Pfalz Impfzentren reaktiviert werden, wollen der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann und Sozialminister Lucha keine Wiedereröffnungen. Das dauere zu lange und sei zu teuer. Für diesen Kurs der Landesregierung gibt es Kritik - etwa von der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD im Bundestag, Heike Baehrens. Sie nennt es einen Fehler, dass Sozialminister Lucha die Wiedereröffnung der Impfzentren ausschließt.