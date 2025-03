Kaum große Gewerbeflächen in BW - Problem für größere Unternehmen?

per Mail teilen

In Baden-Württemberg mangelt es an Platz, um größere Unternehmen dauerhaft anzusiedeln. Nur zwei Flächen haben laut Wirtschaftsministerium eine Größe zwischen 50 und 100 Hektar.

In Baden-Württemberg gibt es zu wenig große freie Gewerbeflächen. In der Größenordnung zwischen 50 und 100 Hektar gibt es lediglich zwei Flächen, die mittel- bis langfristig zur Verfügung stehen könnten. Das geht aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor.

Dichte Besiedlung in Baden-Württemberg

Angesichts der dichten Besiedlung, Vorschriften zum Landbesitz sowie weiteren Restriktionen verfügt das Land demnach über keine freien Flächen, die größer als 100 Hektar sind. Insgesamt werden laut Wirtschaftsministerium derzeit 640 gewerbliche Flächen und Immobilien in der Datenbank erfasst.

Tatsächlich hat sich die Zahl der Anfragen zur Unternehmensansiedlung in Baden-Württemberg deutlich gesteigert. Das lässt sich auf einen großen Einsatz des Landes zum Anwerben von Unternehmen zurückführen. Die Zahl der tatsächlich stattgefundenen Ansiedlungen blieb in den letzten acht Jahren aber auf einem niedrigem Niveau. Um potenzielle Gewerbeflächen zu erkennen, plant das Ministerium für Landesentwicklung ein digitales System.

Schwierig, Unternehmen in Baden-Württemberg anzusiedeln

Freie Gewerbeflächen sind insbesondere als Produktionsstandorte wichtig und um Unternehmen nach Baden-Württemberg zu locken. Das betont der mittelstandspolitische Fraktionssprecher der FDP, Erik Schweickert. "Die Zukunft der Produktion werde deshalb woanders stattfinden", so Schweickert. Ende 2023 gab es in Baden-Württemberg insgesamt 75.581 Hektar Industrie- und Gewerbeflächen.