Die Zustimmung ist zwar deutlich gesunken, aber viele Menschen halten körperliche Gewalt in der Kindererziehung immer noch für angebracht. Das zeigt eine repräsentative Studie des Uniklinikums Ulm im Auftrag des Deutschen Kinderschutzbundes (DKSB) und Unicef. Demnach gaben beispielsweise 43 Prozent der Befragten an, einen "Klaps auf den Hintern" als Strafe in der Erziehung angewendet zu haben oder dem zuzustimmen.

Sendung am Do , 19.11.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW