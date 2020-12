Gewalt an Schulen ist kein Einzelfall mehr. Im vergangenen Jahr gab es hunderte Fälle. Dass Angriffe in Schulen stattfinden, sei mittlerweile keine Überraschung mehr, so der Verband Bildung und Erziehung.

Eine Umfrage unter Schulleiterinnen und Schulleitern zeigt: 58 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg berichten, dass es an der eigenen Schule in den letzten fünf Jahren Fälle von psychischer Gewalt gab. Das sind Vorfälle, bei denen Lehrkräfte direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden. Zum Vergleich: im Jahr 2018 waren es noch 45 Prozent.

Knapp jede vierte Schulleitung berichtet über Angriffe gegen Lehrer

Die Untersuchung zeige außerdem: Lehrer in Baden-Württemberg werden immer häufiger Opfer von Gewalt. 23 Prozent der Schulleitungen berichtet über Fälle von körperlichen Angriffen gegen Lehrer in den vergangenen fünf Jahren. 2018 waren es noch 16 Prozent. Auch bundesweit stiegen die Attacken auf Lehrkräfte.

Die bundesweite Umfrage wurde im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) durch das Meinungsforschungsinstitut Forsa durchgeführt. Sie befragten Schulleiterinnen und Schulleitern an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland zum Thema "Gewalt gegen Lehrkräfte". An der Untersuchung nahmen im Januar und Februar 2020 insgesamt 1.302 Personen (251 aus Baden-Württemberg) teil.

Mobbing im Internet, also Fälle, in denen Lehrkräfte online diffamiert, belästigt, bedrängt, bedroht oder genötigt wurden, gab es laut 23 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg an ihrer Schule.

Schulleitungen gaben zudem vermehrt an, dass es schwerer falle, Lehrkräfte nach Gewaltfällen ausreichend zu unterstützen. Vor zwei Jahren hatten noch 85 Prozent der Schulleiter angegeben, dass dies kein Problem sei. Bei der aktuellen Umfrage war es nur noch die Hälfte der Befragten. Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand verlangt daher mehr psychologische Unterstützung für die Lehrkräfte, mehr Unterricht in Medienkompetenz und mehr Schulsozialarbeiter in den Schulen.

Kultusministerin: Gewalt gegen Lehrer nicht tolerierbar

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bedankte sich bei den Verantwortlichen, entsprechende Studien regelmäßig in Auftrag zu geben, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Gewalt gegen Lehrer dürfe nicht toleriert werden. "Bedauerlich ist, dass man eine solche Studie überhaupt braucht", so die CDU-Politikerin im SWR. Sie mache deutlich, dass das Problem eher größer als kleiner werde. "Gewalt gegen Lehrer ist ein Problem, das wir ernst nehmen und in jeder Hinsicht mit aller Härte reagieren."

Innenministerium gibt Zahlen für 2019 bekannt

In Baden-Württemberg hat es laut Innenministerium im vergangenen Jahr 396 Fälle von Gewaltkriminalität an Schulen gegeben. Damit liegt die Zahl in einer ähnlichen Größenordnung wie in den Vorjahren - 2018 waren es 356 und im Jahr davor 417 Taten. Nach Angaben des Innenministeriums wird dabei weder nach Schulart noch nach Schulträgerschaft und -standort differenziert.

Die Zahl der Gewaltdelikte erschreckt zunächst. Aber: die Taten finden nicht nur auf dem Gelände der Schulen statt. Ob und in welchem Maße Schüler und Lehrer involviert sind, lässt sich der Statistik nicht entnehmen. Die Erhebung bezieht sich demnach auch auf Taten, die sich außerhalb der Unterrichtszeiten auf dem Schulgelände ereigneten. Die Gesamtzahl der Schulen in Baden-Württemberg liegt bei über 4.500.