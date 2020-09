Eine Woche vor dem Schulstart wirft die GEW dem baden-württembergischen Kultusministerium Versäumnisse vor. Viele Schulen im Land seien unzureichend auf die neuen Hygiene-Vorgaben vorbereitet.

Trotz der deutlich verschärften Hygieneregeln sind nur an wenigen Schulen die Putzkolonnen aufgestockt worden. Das ist das Ergebnis einer Online-Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unter Schulleitungen aller Schularten in Baden-Württemberg. Demnach gaben 80 Prozent der Leiter an, dass kein zusätzliches Reinigungspersonal von den Kommunen als Schulträger bereitgestellt worden sei. Bis zum Sonntag hatten sich 242 Schulen an der GEW-Umfrage beteiligt.

Strenge Hygienevorgaben für Schulen in Corona-Zeiten

"Wir gehen leider davon aus, dass zum Schulstart am 14. September in den 4.500 Schulen im Land an vielen Stellen vorgeschriebene Hygienestandards nicht eingehalten werden können", sagte die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. Sie habe sich zwar schon lange vor den Sommerferien für mehr Reinigungspersonal und verbindliche Absprachen des Kultusministeriums mit den Schulträgern eingesetzt. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und die Schulträger hätten "offensichtlich ihre Hausaufgaben nicht gemacht", kritisierte Moritz.

Nach den Hygienehinweisen des Landes für Schulen müssen unter anderem sogenannte Handkontaktflächen wie Türklinken und Griffe, Treppengeländer, Lichtschalter, Tische, Kopierer und Tastaturen besonders gründlich und mindestens täglich gereinigt werden. In allen Toilettenräumen muss es ausreichend Spender für Flüssigseifen und Einmalpapier-Handtücher geben, die regelmäßig aufgefüllt werden müssen.

Gewerkschaft dämpft Hoffnungen auf Regelbetrieb an Schulen

Die GEW-Landesvorsitzende zeigte sich skeptisch, ob der angekündigte Regelbetrieb im kommenden Schuljahr realistisch ist. Für den Unterricht unter Pandemie-Bedingungen brauche es mehr Personal, gleichzeitig würden durch den Lehrermangel und die Corona-Risikogruppen so viele Lehrkräfte fehlen wie noch nie. Fast jeder zehnte der 130.000 Lehrer im Land falle wegen Attesten oder Schwangerschaft für den Unterricht unter Pandemiebedingungen aus. Die Gewerkschaft fordert von der Landesregierung deshalb einen Nachtragshaushalt und "klare Konzepte, wie der Lehrerbedarf bis 2030 gesichert werden kann".

Auch bei der technischen Ausstattung hapert es laut der GEW-Umfrage nach wie vor. 60 Prozent der befragten Schulleitungen hätten angegeben, dass sie bisher keine Leihgeräte wie Notebooks oder Tablets für Schülerinnen und Schüler haben.