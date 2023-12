Nach schlechtem PISA-Ergebnis: GEW kritisiert BW-Regierung - Kretschmann verweist auf Eltern

Deutschland schneidet in der PISA-Studie so schlecht ab wie noch nie. Die GEW fordert die Landesregierung in BW auf zu handeln, die sieht sich aber auf dem richtigen Kurs.

Die neue PISA-Studie zeigt große Mängel im deutschen Bildungssystem. Die Schülerinnen und Schüler hierzulande haben in den getesteten Bereichen Lesen, Mathe und Naturwissenschaften so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, sieht in Baden-Württemberg in der Schulpolitik vor allem Probleme in der Lehrkräftegewinnung und fordert von der Landesregierung mehr Studienplätze zu schaffen.

GEW: Bildungserfolg ist abhängig von sozialem Status

"Seit 2011 regieren die Grünen, seit 2012 hat sich laut PISA-Studie nichts daran geändert, dass der Bildungserfolg in Deutschland abhängig vom sozialen Status der Eltern ist", so die GEW-Landesvorsitzende Monika Stein. Im SWR-Interview sagte Stein, das sei erschütternd und ein Armutszeugnis für das Land. Sie fordert: Bei Bildung in Grundschulen anders zu investieren und zu unterstützen, damit auch Kinder aus sozial benachteiligten Haushalten Erfolg haben.

Gewerkschaft fordert mehr Studienplätze im Bereich Lehramt

Die GEW habe bereits zum Beginn des Schuljahres 2021 Vorschläge zur Lehrkräftegewinnung vorgelegt, heißt es in einer Pressemitteilung. Anders als das Kultusministerium geht die Bildungsgewerkschaft davon aus, dass auch langfristig die Studienplätze in Baden-Württemberg nicht ausreichen, um den Nachwuchs bei den pädagogischen Profis zu sichern.

Daher fordert Monika Stein die Landesregierung im SWR-Interview auf, ausreichend Studienplätze schaffen. "Es macht mich ratlos, zornig und wirklich unendlich wütend, dass unsere Landesregierung nicht aus dem Knick kommt, in den beiden größten Mangelbereichen Sonderpädagogik und Grundschullehramt die Studienplätze so auszubauen, dass die Berechnungen hinkommen, dass wir überhaupt irgendwann den Mangel auflösen können."

"Menschen, die zu uns kommen, besser qualifizieren"

"Deutschland und gerade Baden-Württemberg wird auf Jahrzehnte ein Einwanderungsland bleiben (...). Bisher verschenken wir die Chancen, die Menschen, die zu uns kommen, zu qualifizieren", heißt es von der GEW-Landesvorsitzenden. Kleinere Klassen besonders an den Grundschulen, Lehrkräfte für Deutsch als Zweitsprache an allen Schularten und auf Dauer angelegte Förderprogramme für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern müssten selbstverständlich werden. Von solchen krisenfesten Kitas und Schulen würden am Ende alle profitieren, so Stein.

Kretschmann fühlt sich durch PISA-Ergebnisse im Kurs bestätigt

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) betonte am Dienstag hingegen, dass er sich durch die Ergebnisse der neuesten PISA-Studie in seinem bildungspolitischen Kurs bestätigt fühle. "Unsere Programme und Schwerpunktsetzungen zeigen in die richtige Richtung", so Kretschmann. Der Fokus müsse weiterhin auf den Kindern in der Grundschule liegen, so Kretschmann in Stuttgart.

"Ob Eltern vorlesen, steht nicht in unserer Macht"

Da die schlechten Ergebnisse der Studie nicht nur für Baden-Württemberg gelten, sondern überall, sieht Kretschmann die Gründe dafür auf allgemeinerer Ebene. Kinder würden heute ganz anders aufgezogen als früher, der Bildungs- und Leistungswille habe sich verändert, so der Ministerpräsident. Außerdem sei der Einfluss der Politik begrenzt. "Ob Eltern vorlesen, steht nicht in unserer Macht, ist aber sehr relevant", so Kretschmann wörtlich.

Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) gibt die Studie an mehreren Stellen zu denken. Sie führt die Ergebnisse besonders auf den unzureichenden Digitalunterricht während der Pandemie zurück. Corona habe hier aber auch einen Booster gegeben: Mit einer neuen digitalen Bildungsplattform will Schopper den Schulen jetzt den Umstieg auf Digitalunterricht erleichtern. Starten soll die Plattform namens "Schule@BW" Anfang kommenden Jahres.