Gesundheitsbranche im Land wächst schneller als Gesamtwirtschaft

Die Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg ist 2021 stärker gewachsen als die Gesamtwirtschaft im Land. Das zeigt die am Mittwoch (8. Juni) durch das Statistische Landesamt veröffentlichte Bilanz der Branche für das vergangene Jahr. Die Zahl der Erwerbstätigen in der Gesundheitswirtschaft stieg im Vergleich zu 2020 um mehr als 25.000 auf knapp 800.800. Jeder achte Beschäftigte in Baden-Württemberg arbeitete damit 2021 in der Gesundheitsbranche. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) zeigte sich erfreut: "Die vorliegenden Zahlen zeigen erneut schwarz auf weiß, dass die Gesundheitswirtschaft in Baden-Württemberg ein besonders starker Wirtschaftszweig innerhalb der Gesamtwirtschaft ist. Sie spiegeln die hohe Bedeutung für unser Land wider." Während die Gesamtwirtschaft in Baden-Württemberg ihre Wertschöpfung vor der Steuer um 3,4 Prozentpunkte steigern konnte, legte die Gesundheitswirtschaft bei der Bruttowertschöpfung 2021 um 4,3 Prozentpunkte auf 46,3 Milliarden Euro zu. Hoffmeister-Kraut wies darauf hin, dass Initiativen der Landesregierung in den vergangenen Jahren zu diesem Erfolg beigetragen hätten.

Korrekturhinweis: In einer früheren Version dieser Meldung war fälschlicherweise von knapp 900.000 Beschäftigten in der Gesundheitswirtschaft 2021 die Rede. Tatsächlich handelte es sich aber um 800.800 Beschäftigte. Diesen Fehler haben wir korrigiert.