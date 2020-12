Dem Gesundheitswesen in Baden-Württemberg drohen jährlich bis zu einer halben Milliarde Euro Verlust. Das berichten die "Stuttgarter Nachrichten" unter Berufung auf interne Berechnungen der Krankenkassen. Grund ist eine Gesetzesreform des Bundes. Durch Veränderungen im sogenannten Risikostrukturausgleich soll mehr Geld in Regionen fließen, in denen viele Menschen im Krankenhaus sterben, was hohe Kosten verursacht. Dazu gehört Baden-Württemberg mit seiner guten ambulanten Palliativmedizin nicht. In keinem anderen Land sei der Verlust durch die Umverteilung höher, heißt es in dem Bericht. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) kritisierte, dass Baden-Württemberg durch geringere Mittel bestraft werde, während eine Überversorgung in anderen Regionen verfestigt werde.