Bundesweite Testpflicht in Heimen beschlossen

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich auf einige einheitliche Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Lage verständigt. So sagte Klaus Holetschek (CSU), Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz in Lindau, es solle Auffrischungsimpfungen für alle geben. Einzige Bedingung: Die zweite Impfung soll mehr als sechs Monate zurückliegen. Außerdem vereinbarten die Gesundheitsminister, dass es in Alten- und Pflegeheimen verpflichtende Tests für Personal sowie Besucherinnen und Besucher geben soll. Eine Impfung entbinde an dieser Stelle nicht von den Tests. Die Kosten übernehme der Staat. Eine viel diskutierte Impfpflicht für Pflegepersonal lehnten die Ministerinnen und Minister ab. Außerdem beschlossen sie Pflegenden, die sich um Covid-Erkrankte kümmern, einen Zuschuss zu zahlen. Alternativ seien steuerliche Vergünstigungen denkbar.