Mit insgesamt rund 2,5 Millionen Euro fördert das Land drei Projekte, die mit Künstlicher Intelligenz bei der Behandlung von Demenz und Krebskrankheiten helfen sollen.

Das baden-württembergische Gesundheitsministerium unterstützt insgesamt drei Projekte, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Behandlung von Krankheiten helfen sollen. Das teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Künstliche Intelligenz könne Arzt und Pflegepersonal entlasten, erklärte Ute Leidig, Staatssekretärin im Gesundheitsministerium - so zum Beispiel bei der Dokumentation und Diagnose.

Projekte aus Karlsruhe und Heidelberg werden gefördert

Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg erhält vom insgesamt 2,5 Millionen Euro schweren Fördertopf mit 1,5 Millionen Euro mehr als die Hälfte. Dort sollen mit Hilfe von KI neue Biomarker entwickelt werden, die die Diagnose unter anderem von Hautkrebs ermöglichen.

Außerdem wird ein Projekt unterstützt, das bei der Früherkennung von Demenz helfen soll. Das FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe erhält dafür rund 650.000 Euro. Dabei soll die Therapie mit KI-gestützten Hirnfunktionsmessungen verbessert werden.

Pforzheimer Klinik erhält ebenfalls eine Förderung

Zudem bekommt das Siloah St. Trudpert Klinikum in Pforzheim rund 320.000 Euro für ein Projekt, das bei der Früherkennung von Prostatakrebs hilfreich sein soll. "Prostatakrebs gilt als die am häufigsten gemeldete Krebsneuerkrankung bei Männern in Baden-Württemberg", heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.