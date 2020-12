Die Landesregierung streitet sich noch immer darüber, wie es für Schulen in Baden-Württemberg vor dem Hintergrund der hohen Corona-Infektionszahlen weitergehen soll. Gesundheitsminister Lucha befindet Wechselunterricht als "probates Mittel". Kultusministerin Eisenmann stellt sich dagegen.

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hält den Wechselunterricht für eine gute Idee, um Kontakte weiter zu vermeiden und somit die Neuinfektionen im Land zu reduzieren. Mit dem sogenannten Wechselunterricht, bei dem zum Beispiel Klassen halbiert und abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden, könnten auch Kontakte auf dem Weg zur Schule und in Bussen und Bahnen eingegrenzt werden, sagte Lucha.

Kultusministerium BW bisher gegenüber Wechselunterricht kritisch

Mit seinem Ansatz muss Lucha allerdings noch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) überzeugen. Diese sprach sich bisher gegen die halben Klassen aus. Eisenmann möchte den Schulbetrieb ohne Klassenteilung aufrechterhalten, da "das Infektionsgeschehen an den Schulen nicht treibend" sei. Zudem sei Struktur, gerade für Kinder aus nicht stabilen familiären Verhältnissen, wichtig.

Infektionsgeschehen macht laut Lucha Wechselunterricht vertretbar

Lucha hingegen betont die Notwendigkeit von Wechsel- bzw. Fernunterricht in älteren Jahrgangsstufen in der aktuellen Situation. Es gehe darum, auf dem Weg zur Schule und in öffentlichen Verkehrsmitteln Kontakte zu reduzieren, sagte Lucha im SWR. Er betonte gleichzeitig, dass er den hohen Stellenwert von Unterricht vor Ort anerkenne: "Natürlich haben die Lehrer auch Recht, wenn sie sagen, der Präsenzunterricht ist wichtig. Aber ich glaube, bei den älteren Jahrgängen und angesichts der Situation vor den Ferien erscheint es mir jetzt vertretbar". In einem Schreiben, das dem SWR vorliegt, bittet der Grünen-Politiker Eisenmann, auf diesen Kurs einzuschwenken.

"Das erscheint mir jetzt ein probates Mittel." Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) im SWR

Nicht nur im Klassenzimmer bringt der Wechselunterricht laut Lucha Vorteile - auch auf dem Schulweg könnten so Kontakte reduziert werden. dpa Bildfunk picture alliance/Matthias Balk/dpa

Scharfe Kritik von allen Seiten für Fern- und Wechselunterricht

Seit Wochen wird das Thema in Baden-Württemberg und auch den anderen Bundesländern diskutiert. Lehrerverbände wie der Philologenverband Baden-Württemberg haben sich für Homeschooling ausgesprochen. Kritiker hingegen betonen, dass Unterricht in der Schule besser sei und die Betreuung zu Hause ansonsten Eltern vor neue Probleme stellen könnte. Dieses Problem sieht auch das baden-württembergische Kultusministerium: "Die Erfahrungen aus der ersten Jahreshälfte haben bundesweit gezeigt, dass sich im Fern- und Wechselunterricht, insbesondere für Kinder aus sozial schwächeren Familien, dem Bildungsauftrag nicht auf die gleiche Weise gerecht werden lässt, wie im Präsenzunterricht."

Auch in Corona-Hotspots nicht automatisch Homeschooling

Das Kultusministerium teilte mit, dass es auch in sogenannten Corona-Hotspots nicht automatisch Wechselunterricht geben solle. "Entscheidend ist, ob das Infektionsgeschehen den Schulbetrieb tatsächlich beeinträchtigt". Allerdings habe das Kultusministerium dem Gesundheitsministerium rund um Minister Lucha einen Vorschlag gemacht: Ab 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sowie "weiteren Voraussetzungen" könnte man in den Wechselunterricht gehen. Mit weiteren Voraussetzungen ist zum Beispiel gemeint, dass erst Schüler ab der achten Jahrgangsstufe der Schule fernbleiben und zu Hause lernen. Eine konkrete Entscheidung zu den Details stehe unmittelbar bevor, hieß es.