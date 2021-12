BW-Minister Lucha: "Jeder hätte sich bis zum 15. September vollständig impfen lassen können"

Hat die Politik vor der vierten Corona-Welle zu wenig für mehr Impfungen unternommen? Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) verteidigt sich im SWR2 Tagesgespräch.

SWR: Herr Lucha, kommen denn definitiv am Samstag die verschärften Maßnahmen in Baden-Württemberg?

Manfred Lucha: Ja, sie werden morgen kommen.

Warum war es denn für Sie so wichtig, die Bund-Länder-Schalte abzuwarten? Sie hätten ja angesichts der hohen Infektionszahlen längst verschärfen können.

Ja, "längst verschärfen" ist gar nicht so einfach, weil wir durch das veränderte Infektionsschutzgesetz Rahmenbedingungen haben, bei denen notwendig ist, dass sie im Einklang mit den Regelungen in den anderen Ländern und in der Bundespolitik sind. Denn es soll ja auch etwas verordnet werden, was auch dauerhaft tragfähig ist - und das wurde jetzt erzielt.

Aber wenn man es aus Sicht der Intensivmedizin betrachtet und auch wegen der Ansteckungszahlen, da ist ja jeder Tag sozusagen fatal.

Es ist ja so, dass wir nicht Nichts getan haben. Sie müssen schon auch mal sehen, dass der Bund jetzt für andere Länder beschließt, was wir mit unserer "Alarmstufe II" schon seit geraumer Zeit in die Tat umgesetzt haben. Ich glaube, wir waren da sehr gut beraten mit unserer eigenen Verordnung. Aber diese wird jetzt ergänzt um weitere zielgerichtete Maßnahmen.

Sie haben harte Maßnahmen beschlossen. Trotzdem fragen sich jetzt viele: Warum müssen Weihnachtsmärkte schließen - wo doch in den Kneipen, wenn auch mit 2G Plus, die Menschen trotzdem weiter zusammenkommen dürfen, wo man doch weiß, dass die Ansteckung im Freien eher weniger das Problem ist?

Es geht nicht nur um die Ansteckungen im Freien, sondern um die ausgelöste Mobilität zu Anziehungspunkten, zu denen viele Leute unterwegs wären. Das ist der Hintergedanke, auch bei anderen Großveranstaltungen, denn wir wollen keinen Sog auf große Veranstaltungen ausüben.

Ich finde es auch bemerkenswert, dass Sie höchstens 750 Zuschauer bei Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen zulassen wollen. In Rheinland-Pfalz wird die Zahl von 15.000 auf 10.000 gedrückt, was zum Beispiel Fußballspiele angeht. In welchen Bereichen gehen Sie denn noch über die Maßnahmen hinaus, die am Donnerstag von Bund und Ländern beschlossen wurden?

Also wir erlauben bei Freizeit- und Kulturveranstaltungen 50 Prozent Auslastung mit einer maximalen Obergrenze von 750 Personen. Wir haben eine Verschärfung der Zutrittsregeln bei Freizeit und Kultur, jetzt gilt generell 2G Plus - außerdem gilt 2G im Einzelhandel und 2G Plus in der Gastronomie. Es werden die Weihnachtsmärkte geschlossen, die Discos und Clubs, und wir werden ein Alkohol-Abgabeverbot im öffentlichen Raum verfügen. Der Hintergedanke ist: Wir brauchen um 70 bis 90 Prozent verringerte Kontakte und deshalb sind jetzt diese Maßnahmen angemessen. Wir haben eine sehr besorgniserregende Situation auf unseren Intensivstationen. Und alles, was wir tun, ist ausgerichtet, keine neuen zusätzlichen Infektionen auszulösen.

Am Donnerstag bei der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz hatte man den Eindruck, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der wohl nächste Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) regelrecht betroffen waren. Sie haben die Eindringlichkeit der jetzigen Situation noch einmal ganz deutlich klargemacht und damit auch die Maßnahmen begründet. Sehen Sie das genauso, dass es jetzt wirklich praktisch "fünf nach zwölf" ist?

Also ich muss jetzt tatsächlich mal sagen, weil wir immer wieder auch ein bisschen gescholten werden: Ich war den ganzen Sommer unterwegs und habe gepredigt wie der Rufer in der Wüste, vor allem auch bezogen auf unser medizinisches Personal. Und ich habe gesagt: "Menschen, geht impfen! Wenn wir noch einmal so eine hohe Belastung in den Gesundheitseinrichtungen haben, werden die, die dort arbeiten werden, es nicht mehr durchstehen." Jetzt haben wir sehr viele Ungeimpfte mit schweren Verläufen und gleichzeitig bis zu 20 Prozent weniger Personal, weil die Beschäftigten seit 20 Monaten im Dauerstress sind.

Wir haben gemahnt, wir haben Impfangebote gemacht. Jeder hätte sich bis zum 15. September vollständig impfen lassen können. Wir mussten noch vor wenigen Wochen Impfstoff weglegen, weil die Menschen nicht gekommen sind. Und jetzt haben wir die Situation mit dieser Überbelastung. Und jetzt ist es wirklich die allerletzte Mahnung, dass wir eine eigentlich gute Gesundheitsversorgung nachhaltig schädigen - und das dürfen wir nicht mehr zulassen.

Macht Sie das als Gesundheitsminister nicht auch ein Stück weit wütend?

Wut ist kein guter Antreiber. Wir müssen mehr denn je entschlossen handeln. Aber wenn Sie mir diesen Satz erlauben: Ich und viele aus meinem Ministerium sind seit einigen Wochen unterwegs, um uns in den Kliniken auf den Intensivstationen zu bedanken, um uns ein Bild zu machen und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wenn mir eine gestandene Oberärztin, Notfallmedizinerin, Kardiologin und eine gestandene Krankenschwester sagen: "Wir ertragen das tägliche Sterben nicht mehr. Wir halten das nicht mehr aus." Dann sage ich Ihnen: Da ist was passiert, da ist was im Gange.

Noch vor einem Jahr konnten wir 2.800 Intensivbetten betreiben. Wir haben die Betten, wir haben die Beatmungsgeräte. Wir sind technisch wirklich gut ausgerüstet. Das haben wir alles letztes Jahr gemacht. Aber das Personal, das diese Betreuung, diese Pflege, diese Behandlung macht, steht uns nicht mehr zur Verfügung, weil sie nicht mehr können. Und diese Mahnung muss sich jeder, der noch nicht geimpft ist, ganz deutlich zu Herzen nehmen. Es ist dramatisch.