Wird die Corona-Impfkampagne in Baden-Württemberg bald so richtig anziehen? Der Landesgesundheitsminister stellt sich darauf ein - und will die neue Phase mit einem Impfgipfel vorbereiten.

Um die Corona-Impfkampagne in Baden-Württemberg weiter zu planen, lädt Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Freitag zu einem Impfgipfel. Mit Landräten, Oberbürgermeistern sowie Vertretern unter anderem von Landesärztekammer, Landesapothekerverband und Baden-Württembergischer Krankenhausgesellschaft will er nach Angaben vom Samstag online besprechen, wie es weitergehen soll, wenn deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht.

"Ab Mai und Juni sollen die Impfstofflieferungen nach derzeitigen Angaben der Hersteller auch nach Baden-Württemberg deutlich zunehmen, das Impfen im Land erhält also absehbar deutlich mehr Schub", hieß es in einer Mitteilung. "Damit bricht eine neue Phase für die Impfungen im Land an."

Corona-Impfangebot bei Hausärzten gut angenommen

Erstmals seien in der vergangenen Woche rund 41.000 Impfungen in den baden-württembergischen Impfzentren an nur einem Tag verabreicht worden - ein Rekord. Auch das Angebot von Impfungen bei Hausärzten sei von Anfang an sehr gut angenommen worden. "Das Impfen ist weiterhin der wichtigste Schritt, um langfristig wieder zu einem möglichst normalen Alltag zurückzukehren", sagte Lucha.

Impftempo in den Praxen könnte ins Stocken geraten

Nachdem es in den ersten Monaten mit dem Impfen in Baden-Württemberg eher schleppend voranging, gab es zuletzt einen sprunghaften Anstieg bei den verabreichten Impfdosen. Grund dafür ist auch: Seit Mittwoch seien alle Praxen in Baden-Württemberg mit Impfstoff versorgt seien, so ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Freitag. Am Donnerstag hätten nun alle beteiligten Ärzte die ersten Impfungen verabreicht.

Das Impftempo in den Praxen könnte allerdings bald wieder etwas ins Stocken geraten. Denn seit längerem ist bekannt, dass die Impfstoffmenge für die Praxen Mitte April vorübergehend geringfügig zurückgeht, bevor sie dann stark steigt - während sie für die Impfzentren gleich bleibt. Der stellvertretende Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Stephan Hofmeister, verlangte, "dass aller verfügbarer und für die Praxen zugesagter Impfstoff vollständig in den Praxen ankommt. Für Mai erwarten wir dann eine Größenordnung von vier Millionen Dosen und mehr pro Woche in den Praxen".