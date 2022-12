Nach Warnungen vor Notlage an Krankenhäusern: Fachgipfel zur Kindergesundheit in BW

Gesundheitsminister Lucha will heute Fachleute wegen überlasteter Kinderkliniken zu einem Gipfel zusammenrufen. Zuvor hatten Krankenhäuser gewarnt, junge Patienten nicht mehr richtig versorgen zu können.

Die Lage an den Kinderkliniken in Baden-Württemberg ist seit Wochen angespannt, unter anderem aufgrund einer deutlichen Zunahme von Atemwegserkrankungen, aber auch durch Personalmangel und zusätzliche Krankheitsfälle unter den Mitarbeitenden. Jetzt hat Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) kurzfristig ein virtuelles Krisentreffen mit Vertreterinnen und Vertretern von Krankenhäusern, der Pflege, Berufsverbänden und Gewerkschaften anberaumt. Auch die Landesärztekammer und die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft sollen dabei sein. Lucha will bei dem zweistündigen Gespräch über Mittel und Wege aus der Krise beraten. Ziel sei es, sich einen Überblick über die Lage in den Kinderkliniken zu verschaffen, erklärte das Gesundheitsministerium dem SWR.

Ärztliche Versorgung über die Feiertage sichern

Angesichts der starken Belastung in den Kinderkliniken muss aus Sicht der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) zunächst die Versorgung an den Weihnachtstagen und bis nach Neujahr sichergestellt werden. Danach müsse geklärt werden, wie die Lage der Kliniken und ihres Personals auch auf längere Sicht deutlich verbessert werden könne, forderte BWKG-Hauptgeschäftsführer Matthias Einwag vor dem Beginn des kurzfristig angesetzten Fachgipfels Kindergesundheit.

Es ist wichtig, dass wir diese schwierige Phase gemeinsam meistern"

"Wir erwarten dabei ein klares Bekenntnis, dass alle Leistungserbringer in den kommenden Wochen alles tun, um die Versorgung der Kinder zu gewährleisten", erklärte Einwag. Damit die Notaufnahmen der Kliniken nicht überlaufen, müssten an den Feiertagen und "zwischen den Jahren" in guter Kooperation auch die Vertragsärzte für die kleinen Patientinnen und Patienten zu erreichen sein.

Kinderkliniken hatten zuvor Alarm geschlagen

Mit dramatischen Worten hatten rund zwei Drittel der Kinderkliniken in Baden-Württemberg einen Hilfsappell an die Landesregierung gerichtet. Das System werde seit Jahren kaputtgespart, dringende kinderchirurgische Eingriffe würden verschoben, hieß es in einem Protestbrief von Fachärztinnen und Fachärzten aus 23 der rund 30 Kinderkliniken im Land. "Für uns besteht konkret die Angst, dass wir in überfüllten Notaufnahmen und ohne Aufnahmekapazitäten auf den Stationen die falschen Kinder nach Hause schicken, mit unter Umständen fatalen Konsequenzen - dass eines dieser Kinder morgens nicht mehr aufwacht." Grund dafür seien überfüllte Notaufnahmen, zu wenig Pflegepersonal und zu wenige Betten.

Kinderklinik Ulm kann nicht alle Patienten aufnehmen

Der ärztliche Direktor der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm, Klaus-Michael Debatin, sagt, dass auch bei ihnen die Situation dramatisch sei. Abgewiesen werde aber aktuell niemand. "Wir versorgen alle Patienten, die zu uns kommen - notfallmäßig sowieso. Wir können allerdings im Moment nicht alle Patienten stationär aufnehmen", so Debatin in einem Interview mit SWR Aktuell. Man sei oft gezwungen, für Patienten Unterbringungsmöglichkeiten in anderen Kliniken zu finden.

FDP kritisiert Gesundheitsminister Lucha für späte Reaktion

Die FDP kritisiert, offenbar brauche es immer erst massiven Druck von Betroffenen, bis Gesundheitsminister Manfred Lucha handele. Und: Man brauche nicht nur kurzfristige Lösungen, sondern nachhaltige. Die SPD bemängelt eine in ihren Augen schlechte Krankenhausplanung des Gesundheitsministers. Er müsse schnellstens klarstellen, wie viele Betten in der Kinderheilkunde gebraucht würden.

Die CDU begrüßt den Gipfel, den das grün-geführte Gesundheitsministerium als Reaktion einberufen hat. Der Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel (CDU) sagte, man müsse die Versorgung der Schwächsten in unserem Land auf stabile Beine stellen.

Krankenhäuser in BW in finanziell schwieriger Situation

Auch finanziell geht es den Krankenhäusern in Baden-Württemberg nicht gut. Zwar gibt es noch keine Klinikinsolvenzen, aber allgemein melden die Krankenhäuser die schlechteste finanzielle Situation jemals. Das geht aus einer Umfrage der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft hervor. Hohe Energiekosten und dadurch gestiegene Preise für Essen, medizinische Mittel und Personal: Diese Entwicklung habe dazu geführt, dass 80 Prozent aller Kliniken im Land ihre wirtschaftliche Lage als schlecht bezeichnen, so das Ergebnis der Umfrage unter 120 Klinik-Leitungen.

Erste Finanzspritze bereits angekündigt

Gesundheitsminister Manfred Lucha hatte bereits angekündigt, für die bereits vom Land geförderten Bauprojekte weitere 108 Millionen Euro bereitzustellen. Grund sind die gestiegenen Baupreise. Die Finanzspritze solle sicherstellen, dass begonnene und bewilligte Baumaßnahmen - unter anderem bei der Universitätsmedizin Mannheim, beim Klinikum Esslingen und bei den Medius-Kliniken in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) - auch wirklich fertiggestellt werden.