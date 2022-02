Gesundheitsämter in Baden-Württemberg berichten von Meldeverzug bei Corona-Daten

Ein Softwareproblem führt in Baden-Württemberg aktuell zu einer Verzögerung der Übertragung von gezählten Corona-Fällen. Mehrere Gesundheitsämter melden Probleme.

Mehrere Gesundheitsämter in Baden-Württemberg haben derzeit Probleme mit der Software zur Übertragung von Corona-Fällen. Die Software sei den aktuellen Herausforderungen nicht mehr gewachsen und führe zu einer Verzögerung der Fallbearbeitung, teilte der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Alexis von Komorowski, am Freitag in Stuttgart mit. Die entsprechende Software sei bei 16 der 38 Gesundheitsämter in Baden-Württemberg im Einsatz. Der Landkreistag habe das Sozialministerium über die Probleme mit der Software bereits informiert und um eine Verbesserung der Infrastruktur durch den Bund gebeten.

Keine korrekte Eingabe der Fallzahlen möglich

Das Gesundheitsamt des Enzkreises berichtete etwa am Freitag, es könnten wegen Software-Problemen keine neuen Fälle mehr eingegeben werden. Die Behörde rechne deshalb mit einem "stark verzerrten Bild" bei der aktuellen Fallzahlenmeldung des Kreises zu Corona, teilte ein Sprecher in Pforzheim mit.

Auch das Landratsamt des Bodenseekreises berichtete am Freitag von einer statistischen Verzerrung bei den Corona-Meldedaten. Wegen einer technischen Störung seien in der ersten Februarwoche weniger Fälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet worden, als tatsächlich aufgetreten seien, teilte ein Sprecher in Friedrichshafen mit. Zudem habe man die sehr hohe Zahl an täglichen Fällen nicht mehr so schnell bearbeiten können.

Auch in der Landeshauptstadt kommt es zu Problemen

Ähnliches hatte am vergangenen Freitag bereits die Stadt Stuttgart berichtet. Es infizierten sich aktuell deutlich mehr Menschen, als statistisch erfasst werden könnten, hatte ein Sprecher damals mitgeteilt. Die Behörde wollte deshalb mit internen Umschichtungen die Zahl der Mitarbeiter für die Bearbeitung der Corona Meldedaten aufstocken.

Fallzahlen dürften derzeit deutlich höher liegen als angegeben

Laut einer Schätzung des Landesgesundheitsamts, die den bestehenden Meldeverzug berücksichtigt, steigt die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Corona-Infizierten bereits seit Tagen deutlich an.

Der Meldeverzug, der mit den Softwareproblemen einhergeht, könnte die Corona-Fallzahlen im ganzen Land verfälschen. Von den in der Woche bis zum 6. Februar landesweit ausgewerteten PCR-Tests war den Angaben zufolge mehr als jeder zweite positiv (53 Prozent). Zum Ende des Jahres 2021 hatte der Anteil der positiven Proben noch bei unter 30 Prozent gelegen. Je höher die Positivrate ausfällt, desto größer dürfte laut Experten die Dunkelziffer der unerkannten Infektionen sein.