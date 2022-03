Am Rande einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen ist es am Samstag in Reutlingen zu Ausschreitungen mit sogenannten Querdenkern gekommen. Innenminister Thomas Strobl (CDU) lässt diese Bewegung schon länger genau beobachten. Das berichtet der Landespolitiker im Gespräch mit SWR-Moderator Georg Bruder. Doch welche Schlüsse zieht die Politik aus den Vorfällen in Reutlingen?