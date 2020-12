Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz sieht beim Vorgehen von Polizeibeamten am Sonntag in Freiburg keine Anhaltspunkte für unverhältnismäßiges Vorgehen. Man sehe in der Tat nur eine Videosequenz und nicht das ganze Geschehen, so Hinz im SWR. Daher habe man die Aufklärung des kompletten Sachverhalts intensiviert.

Sendung am Di , 18.8.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW