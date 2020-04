per Mail teilen

Matthias Klopfer, Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), hatte sich in Ischgl an Corona angesteckt, ist inzwischen aber wieder genesen. Als er März nach Ischgl reisen musste, wusste er nicht, dass es sich um ein Risikogebiet handelt.

Schorndorfs OB kritisiert Verantwortliche in Tirol

Matthias Klopfer, Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), hatte sich - wie viele andere - in Ischgl an Corona angesteckt. Inzwischen ist er wieder gesund und spricht sich gegen das Handeln der Verantwortlichen in Tirol aus. Er unterstützt die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, dort zu ermitteln.