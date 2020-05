Corona-Krise in Baden-Württemberg

Corona-Krise in Baden-Württemberg Wirtschaftsministerin: "Wir werden nicht jeden Betrieb retten können"

Das Land Baden-Württemberg will kleine und mittlere Unternehmen, die durch die Corona-Maßnahmen in Not geraten sind, mit einem Beteiligungsfonds unterstützen. Doch für einige Betriebe werde die Krise das Aus bedeuten, sagt Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Dauer 4:21 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Wirtschaftsministerin: "Wir werden nicht jeden Betrieb retten können"