Frank Kupferschmidt: "Es hilft jetzt nicht, die Hundesteuer zu erhöhen"

Die finanzielle Situation der Kommunen sieht auch Frank Kupferschmidt von der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg als bedrohlich an. Die Ursachen dafür seien vielfältig. Doch in seinen Augen haben die Kommunen Recht, wenn sie sagen, dass es vor allem daran liegt, dass ihnen immer mehr Aufgaben aufgebürdet werden - die aber nicht ausfinanziert seien durch Bund und Land.