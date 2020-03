Eisenmann: "Wir brauchen einen geordneten Übergang"

"Wir brauchen einen geordneten Übergang", so Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Das sei der Grund, warum die Schulen in Baden-Württemberg erst am Dienstag schließen. Die Lehrkräfte sollen am Montag noch Hausaufgaben geben.