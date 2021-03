Mit den Corona-Impfungen geht es nur langsam voran - obwohl die Hausarztpraxen und Impfzentren bereit sind. Das Problem liegt in der Impfstoff-Lieferung: "Solange es nicht genug Impftstoff gibt, macht es auch keinen Sinn, in die Hausarztpraxen zu gehen", so SWR Redakteur David Beck aus der Wissenschaftsredaktion.

Sendung am Do , 11.3.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW