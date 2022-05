Baden-Württemberg will Karenzzeit für Politiker regeln - Grüne gegen "Berufsverbot"

Wie viel zeitlicher Abstand sollte zwischen dem Ausscheiden aus der Politik und einem neuen Job in der Wirtschaft liegen? In BW stehen ein Jahr bis eineinhalb Jahre im Raum.

Die baden-württembergische Landesregierung will eine Regelung für den Wechsel von Politikerinnen und Politikern in die Wirtschaft schaffen. Bisher ist es so: Wer hierzulande aus der Regierung in die Wirtschaft wechseln will, den kann niemand aufhalten. Es gibt - anders als im Bund und anderen Bundesländern - keine Regeln, die rasche Sprünge von Politikerinnen und Politikern mit Insiderwissen auf Jobs in der Wirtschaft verhindern.

Die grün-schwarze Landesregierung will eine Wartezeit für Regierungsmitglieder einführen, die in einen Job in der freien Wirtschaft wechseln. Sie hat am Donnerstag den entsprechenden Gesetzentwurf für eine Karenzzeit in den Landtag eingebracht.

Von Politik in die Wirtschaft? Wartezeit von einem Jahr gefordert

Die grün-schwarze Landesregierung will jetzt eine Wartezeit von einem Jahr - und in Ausnahmefällen - von bis zu anderthalb Jahren einführen. Diese Wartezeit soll auf Beschluss der Landesregierung greifen, wenn öffentliche Interessen durch den Jobwechsel beeinträchtigt werden.

SPD und FDP kritisieren diese Formulierung über "öffentliche Interessen" als wenig trennscharf. Sie befürchten, dass auch künftig noch Insiderwissen aus Regierungsverantwortung zu Geld gemacht werden kann.

"Fall Untersteller" brachte Thema wieder in die Diskussion

Deshalb gab es zwar einen Aufschrei der Empörung, als der frühere Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) nur neun Monate nach seinem Ausscheiden aus der Regierung einen neuen Job als Berater beim Mannheimer Energieversorger MVV annahm. Verboten war es allerdings nicht.

Karenzzeit von anderthalb Jahren möglich

In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich Grüne und CDU bereits vorgenommen, diesen weißen Fleck zu beseitigen. In manchen Fällen, so hieß es da, solle es möglich sein, eine Beschäftigung in einem Zeitraum von 18 Monaten nach Ausscheiden aus dem Amt zu untersagen. Dieselbe Idee hatte die SPD nach Aussage ihres Wirtschaftsexperten Boris Weirauch schon 2020 als Gesetzentwurf präsentiert.

Der Entwurf, den die Regierungskoalition jetzt vorlegte, ist etwas weniger strikt. Er sieht vor, dass Ministerinnen und Minister oder auch Staatssekretäre ab 2023 in den ersten eineinhalb Jahren nach ihrem Rückzug aus der Politik neue Jobs bei der Landesregierung anzeigen müssen.

SPD-Kritik: Wichtiger Passus fehlt

Die SPD ist allerdings nicht zufrieden mit dem jetzigen Vorschlag. Ihrer Ansicht nach fehlt eine wichtige Regelung, die der Bund und andere Länder sehr wohl getroffen haben. Dabei geht es um eine inhaltliche Einschränkung: Ministerinnen und Minister oder Staatssekretäre dürfen nicht in dem Bereich in der Wirtschaft tätig werden, in dem sie vorher in der Politik gearbeitet haben. Für die grün-schwarze Landesregierung käme das aber einem Berufsverbot gleich. Die Grünen erklärten, sie wollen am Grundrecht auf Berufsfreiheit festhalten. SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch bezeichnete den Gesetzentwurf der grün-schwarzen Landesregierung für eine Karenzzeit für ausscheidende Regierungsmitglieder als "Papiertiger".

Boris Weirauch (SPD) will verhindern, dass Insiderwissen aus der Politik in die Wirtschaft abwandert. SPD-Landtagsfraktion

Genau das war auch der Vorwurf an Ex-Minister Untersteller. Er gehe exakt in den Bereich, für den er vorher zehn Jahre lang als Minister zuständig war - nämlich in die Energiewirtschaft. Der SPD-Politiker Weirauch verlangte, es müsse ausgeschlossen sein, dass Untersteller als MVV-Berater Informationen, die er während seiner Ministerzeit erlangt habe, etwa zum Nachteil anderer Energiekonzerne - beispielsweise der EnBW - einsetze.

Wie sind die Regelungen in anderen Ländern?

Der Bund hat 2015 beschlossen, dass amtierende oder ehemalige Ministerinnen und Minister sowie Parlamentarische Staatssekretäre ihre Pläne melden müssen. Das sogenannte Karenzzeit-Gremium schaut sich dann den Fall an und empfiehlt bei einem Interessenkonflikt eine Karenzzeit von zwölf bis 18 Monaten. Die Entscheidung über eine Erlaubnis für einen Wechsel auf eine bezahlte Arbeit oder eine andere Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes trifft dann die Bundesregierung auf der Grundlage dieser Expertenempfehlung.

Hamburg hat 2014 - noch vor dem Bund - eine Karenzregelung eingeführt. Die maximale Wartezeit liegt hier bei zwei Jahren. Auch in Brandenburg und Schleswig-Holstein beträgt die Karenzzeit bis zu 24 Monate. Die Landtage von Bayern und Sachsen-Anhalt haben entsprechende Regelungen abgelehnt. Außer in Baden-Württemberg gibt es noch in Bremen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland keine Karenzzeit, in den anderen Bundesländern liegt sie bei zwölf bis 18 Monaten. Bei all diesen Regelungen wird jeweils der Einzelfall geprüft. Eine generelle Sperre für alles innerhalb eines bestimmten Zeitraums gibt es also nicht.