Die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg will die Versorgung mit Landärzten mit einer Quote verbessern. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde am Dienstag im Kabinett beschlossen.

Mit einem reformierten Angebot für Medizinstudenten und mit zusätzlichen Studienplätzen will die Landesregierung für mehr Landärzte sorgen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das grün-schwarze Kabinett am Dienstag beschlossen. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) bezeichnete die Pläne als "guten Mix, um zu begeistern und zu motivieren"; Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) nannte sie einen "Meilenstein". Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bezeichnete die flächendeckende ärztliche Versorgung als eine der zentralen Herausforderungen für das Gesundheitssystem in Baden-Württemberg. Das zeige die Corona-Pandemie jeden Tag: "Aber bereits vor der Krise haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Situation vor allem im ländlichen Raum verbessern können", so Kretschmann. Demnach stocken die fünf medizinischen Fakultäten in Tübingen, Ulm, Freiburg, Heidelberg und Mannheim die Zahl der Plätze für Studienanfänger um insgesamt 150 auf. Davon sollen 75 Plätze an Studienanfänger in der Humanmedizin gehen, die Landarzt werden möchten, aber nach dem herkömmlichen Verfahren keinen Studienplatz bekommen haben. Die Studierenden müssen sich dazu verpflichten, mindestens zehn Jahre als Landärzte in einem unterversorgten Gebiet in Baden-Württemberg zu arbeiten. Teil des neuen Studienangebots ist ein flexibleres Medizinstudium, mit dem das Interesse am Arztberuf auf dem Land gesteigert werden soll. Eingeführt wird das neue Neigungsprofil "Ländliche Hausarztmedizin", für das sich jeder Student der Humanmedizin im Laufe des Studiums entscheiden kann. Nach Schätzungen der Landesregierung haben rund 665.000 Menschen in Baden-Württemberg keinen Hausarzt an ihrem Wohnort. Die Kassenärztliche Vereinigung geht davon aus, dass aktuell im Land mindestens 200 bis 250 Landärzte fehlen, um den Bedarf zu decken. Der Präsident der Landesärztekammer Baden-Württemberg, Wolfgang Miller, begrüßte den Ausbau von Studienplätzen für Humanmedizin. Er glaube allerdings nicht, dass dadurch dass Problem schnell gelöst werde, so Miller im SWR: "Die Kolleginnen und Kolleginnen, die jetzt das Studium beginnen, werden nach einer Mindeststudienzeit von sechs Jahren und einer Facharztweiterbildung, die dann mindestens fünf bis sechs Jahre dauert, frühestens Anfang oder Mitte 30 überhaupt für eine verantwortliche Tätigkeit zur Verfügung stehen. Damit lösen wir die Probleme heute nicht." Außerdem stelle sich die Frage, ob die Verpflichtung zur Arbeit als Landarzt zielführend sei. Oft seien die Studierenden unter 20 und wüssten noch nicht, in welchem Fachgebiet und an welchem Ort sie arbeiten wollten.