Kommunen bekommen Möglichkeit für Baulandsteuer

Das grün-schwarze Kabinett in Baden-Württemberg hat den Weg für einen eigenen Hebesatz zur Besteuerung von Bauland frei gemacht. Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) sagte am Mittwoch in Stuttgart, mit der sogenannten Grundsteuer C gebe man den Kommunen ein effektives und flexibles Instrument an die Hand, mit dem sie mehr Wohnraum schaffen könnten. Für baureife, aber nicht bebaute Grundstücke können Städte und Gemeinden damit künftig einen höheren Grundsteuersatz verlangen, um Leute zum Bauen zu animieren. Dadurch entstehe ein Anreiz, brachliegende, aber für Wohnzwecke äußerst wertvolle Grundstücke zu bebauen, so Bayaz. Weiterer Flächenverbrauch im Außenbereich könnte so vermieden werden. Der Gesetzentwurf soll nun in den Landtag eingebracht werden. Ein Kommune kann ab 2025 dann selber entscheiden, ob sie die Grundsteuer C erhebt.