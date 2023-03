Kinderehe: So befreite sich eine Betroffene aus BW aus der Zwangsheirat

Kinderehen sind in Deutschland verboten. Das Gesetz dazu aber muss nachgebessert werden. Cennet Krischak wurde selbst jung verheiratet und konnte sich befreien. Sie plädiert für Selbstbestimmung.

"Ab diesem Zeitpunkt war ich nicht mehr ich. Es war ein Schockzustand." - so beschreibt Cennet Krischak den Moment, als ihre Familie sie mit 13 Jahren zwang zu heiraten. Kurz darauf wurde sie schwanger. Die gebürtige Türkin lebte in Deutschland, wäre eigentlich schulpflichtig gewesen. Als eines Tages zwei Polizisten vor ihrer Türe standen, um sie zur Schule zu bringen sagte sie: "Tut mir leid, ich bekomme demnächst mein Kind." Dann seien die beiden wieder gegangen, erzählt sie. Die Schule habe sich nie mehr gemeldet.

Heute berät Krischak als Coach in Bad Cannstatt und Esslingen Langzeitarbeitslose. Aus ihrer Ehe konnte sie sich befreien. Ohne Hauptschulabschluss schaffte sie schließlich die Ausbildung zur Fachinformatikerin, machte Karriere und schrieb Bücher. Mit ihren Erfahrungen möchte sie andere Menschen ermutigen, ihr Leben selbst zu bestimmen.

Das "Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen" wurde 2017 verabschiedet. Es erklärt Ehen für ungültig, wenn einer der Partner bei der Schließung jünger als 16 Jahre war. Das gilt ohne Ausnahmen, auch wenn die Ehe legal im Ausland geschlossen wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat das Gesetz nun für verfassungswidrig erklärt. Das Verbot sei zwar möglich, aber die Folgen müssten geregelt sein. Das ist aktuell nicht der Fall. So würden die minderjährigen Partner aktuell automatisch den Unterhaltsanspruch verlieren. Außerdem müsse es die Möglichkeit geben, dass im Ausland geschlossene Ehen weitergeführt werden können, wenn minderjährige Partner volljährig werden.

Der Weg aus der Zwangsehe hin zur Selbstbestimmung

Ihr Weg war nicht leicht, die Ehe dauerte fast zehn Jahre. Besonders am Anfang sei es schwer gewesen. Sie musste sich um den Haushalt kümmern, hatte kaum Freiheiten. "[Mein Mann] hat über alles bestimmt. Ich durfte nicht lachen, musste meinen Kaffee so trinken wie er und zum Teil mit ihm aus einem Teller essen." Manchmal habe er sie in die Wohnung eingesperrt.

Irgendwann entdeckte Krischak ihre Liebe zum Schreiben. Sei wollte Schreibmaschine lernen, machte eine Ausbildung zur Bürogehilfin und belegte einen Deutschkurs. Nach mehreren Suizidversuchen und Zeiten, in denen sie Antidepressiva nahm, sprach sie mit einem Psychiater - der habe ihr gesagt: "Sie sind völlig in Ordnung, ihr Mann braucht Therapie." Das habe sie ermutigt, ihr Leben zu ändern und die Ehe Anfang der 90er-Jahre scheiden zu lassen.

Verfassungsgericht: Pauschalverbot von Kinderehen verfassungswidrig

Kinderehen sind in Deutschland seit 2017 gesetzlich verboten. "Kinder gehören nicht an den Traualtar, sondern in die Schule", sagte der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Das Gesetz erklärt aber auch bereits geschlossene Ehen pauschal für ungültig, wenn einer der Beteiligten bei der Heirat unter 16 Jahren war. Aus Sicht des Verfassungsgerichts in Karlsruhe ist das verfassungswidrig - die Richterinnen und Richter forderten nun Nachbesserungen, durch die vor allem die Betroffenen besser geschützt werden sollen.

Krischak hält nicht viel davon, bestehende Ehen in jedem Fall aufzulösen - auch wenn sie das grundsätzliche Verbot "richtig gut" findet. Aus ihrer Sicht geht es darum, aufzuklären und zu ermutigen und nicht über Schicksale anderer zu entscheiden. "Wir wollen, dass diese Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen." Die Ehen zu annullieren, ohne mit den Menschen zu sprechen, sei ein inakzeptabler Eingriff. Das bedeute nicht, dass man diese Ehen gutheißen muss. Aber man müsse es aushalten, dass die Zwangsverheirateten diesen Schritt aus der Ehe bewusst von sich aus machen.

Ich wünsche mir, dass sie selbst Erfahrungen machen und nicht für die andere, ihren Mann, die Gesellschaft oder die Tradition leben sondern sagen: Was will ich als Mensch? Ist das das Leben, das ich will, oder will ich ein anderes?

Ihre eigene Geschichte erzählt Krischak immer wieder auch in Sendungen. Anfangs hatte sie Vorbehalte, doch die vielen Rückmeldungen hätten sie bestärkt. "Das hat mir Mut gegeben, dass ich durch meine Geschichte andere ermutige."

