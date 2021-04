Supermärkte und Lebensmitteleinzelhandel bleiben an Karfreitag nun doch geschlossen, ebenfalls am Ostersonntag. Nach heftiger Kritik hat die Landesregierung ihre ursprünglichen Pläne geändert.

Besonders Kirchen und Gewerkschaften hatten die ursprüngliche Entscheidung, dass Supermärkte während des Osterwochenendes öffnen dürfen, kritisiert. Die Evangelischen Landeskirchen in Baden und Württemberg bezeichneten die Entscheidung der Landesregierung als nicht akzeptabel. "Es ist unvorstellbar, dass die Menschen an diesem Tag einkaufen gehen, aber nicht in den Gottesdienst dürfen", teilten sie mit.

Das Erzbistum Freiburg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart bekräftigten diese Forderung. Wenn erweiterte Ladenöffnungen aus Sicht der Landesregierung absolut notwendig sei, sei in dieser Ausnahmesituation höchstens eine Ladenöffnung am Ostermontag vorstellbar.

"Völlig überflüssig und skandalös"

Die Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg und der Deutsche Gewerkschaftsbund, Bezirk Baden-Württemberg, bezeichneten die Ladenöffnungen als "völlig überflüssig" und "skandalös". Die Verkäufer bräuchten die Osterpause dringend zur Erholung.

Landesregierung rudert zurück

Nun ist die Landesregierung zurückgerudert. An Karfreitag müssen die Geschäfte nun doch geschlossen bleiben, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Stuttgart mit. Auch am Ostersonntag ist kein Einkauf möglich. Die Corona-Verordnung des Landes werde entsprechend geändert. Am Ostermontag können Supermärkte und Lebensmitteleinzelhandel aber bei Bedarf öffnen, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums dem SWR.

Erhöhtes Einkaufsaufkommen vor Ostern vermeiden

"Ich möchte an alle appellieren, dass die Vermeidung von Infektionen weiterhin oberste Priorität hat. Es darf nicht dazu kommen, dass vor Ostern durch erhöhtes Einkaufsaufkommen die Infektionsgefahr für Beschäftigte und Kundinnen und Kunden steigt", betonte Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).

Ruhetage für Mitarbeiter

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Landesregierung die Öffnung von lebensnotwendigen Geschäften wie Supermärkten auch an allen Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr erlaubt. Doch laut Ministerium macht der Handel von den Möglichkeiten kaum Gebrauch, auch um Mitarbeitern Ruhetage zu ermöglichen.