Keine weißen Weihnachten in Baden-Württemberg?

Nach einem frostigen Wochenende sollen die Temperaturen wieder steigen. Ein Experte des Deutschen Wetterdienstes schätzt die Wahrscheinlichkeit für weiße Weihnachten niedrig ein.

Viele träumen von weißen Weihnachten: Einen Wintertraum von friedlicher Einkehr bei sanft fallenden Schneeflocken. Sie sehnen sich nach Wärme und Geborgenheit im Kreise ihrer Liebsten - und dem verheißungsvollen Klingeln von Glöckchen nach Einbruch der Dunkelheit, die von der baldigen Ankunft des Christkinds oder des Weihnachtsmanns künden.

DWD: Grüne oder braune statt weiße Weihnachten

Doch aus meteorologischer Sicht stehen die Chancen auf weiße Weihnachten für Baden-Württemberg in diesem Jahr erneut eher schlecht. Zwar fiel das Wochenende in Baden-Württemberg noch frostig und örtlich auch trüb aus, doch zum Wochenstart sollen die Temperaturen schon wieder steigen. Die Wahrscheinlichkeit für Schnee an Heiligabend ordnete ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag dementsprechend gering ein: "Es wird grüne oder braune, statt weiße Weihnachten, geben."

Temperaturen steigen wieder über null

Die Nacht zum Montag wird bewölkt, aber trocken, in Oberschwaben bildet sich teilweise Nebel. Im Norden Baden-Württembergs ist den Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden örtlich Raueis möglich. Die Temperatur sinkt auf bis zu minus elf Grad. Dazu gesellen sich im Hochschwarzwald starke bis stürmische Böen aus Südwest. Im Lauf des Montags wird es wieder wärmer in Baden-Württemberg - die Temperaturen erreichen bis zu elf Grad im Breisgau. Dafür bleibt es bis in die Woche hinein windig und bewölkt.