Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von 49 Millionen Euro erbeutete eine Gruppe von Dieben im vergangenen Jahr in Berlin. Auch wegen Razzien in BW stehen sie jetzt vor Gericht.

Im November 2022 knackten Einbrecher in einer Tresoranlage in Berlin-Charlottenburg 295 Schließfächer und entkamen mit einer Beute im Wert von insgesamt 49 Millionen Euro. Rund elf Monate nach dem Einbruch, den Männer aus dem Clan-Milieu vorbereitet haben sollen, stehen seit Donnerstag fünf Männer vor dem Landgericht Berlin.

Ermöglicht wurde der Prozess durch Beweismittel und Festnahmen bei groß angelegten Razzien in Karlsruhe, Pforzheim und Berlin im Mai und Juni. An zwei Aktionstagen wurden laut Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Zollfahndungsamt bundesweit Beweismittel wie Datenträger und Unterlagen sowie mehrere hunderttausend Euro sichergestellt.

Ein Angeklagter gestand im Prozess wegen Diebstahls und Brandstiftung

Der Gerichtsprozess findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, denn einer der Angeklagten soll nach seiner Festnahme gestanden haben. Er steht nun unter besonderem Schutz. Der 52-Jährige war Geschäftsführer des Unternehmens, das den Tresorraum angemietet hatte. Wegen vermeintlicher Schulden bei zwei der Angeklagten aus vorangegangenen Geldwäschegeschäften soll er sich an der Tat beteiligt haben.

Im Prozess wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Brandstiftung gilt er nun als eine Art "Kronzeuge". Als einziger der Angeklagten will er aussagen. Die anderen Angeklagten sind vier Männer, die dem Clan-Milieu zugerechnet werden. Drei von ihnen sollen die Tat geplant und im Hintergrund vorbereitet haben. Der weitere Angeklagte, der 28-Jährige, soll dann mit zunächst unbekannten Mittätern die Schließfächer geplündert haben.

Tresorraub durch Überwachungskameras nachvollziehbar

Als die Einbrecher am 19. November vorigen Jahres vor der Tür der Tresoranlage an der Fasanenstraße standen, waren sie bestens ausgestattet: Der Geschäftsführer soll ihnen zuvor Transponder, Schlüssel und Zugangscodes ausgehändigt haben. Er habe zudem kurz zuvor den bisherigen Wachdienst für die Anlage gekündigt und durch einen Sicherheitsdienst der mutmaßlichen Komplizen ersetzt sowie die Alarmanlage außer Kraft gesetzt, so die Anklage.

Morgens begannen mehrere Täter laut Ermittlungen mit dem Aufhebeln von Schließfächern. Bilder einer Überwachungskamera belegen: Taschenweise schleppten sie aus der ehemaligen Privatbank Beute zu einem Transporter, brachten sie bis abends in mehreren Fuhren weg vom Tatort.

Brandstiftung, um Spuren zu verwischen

Um Spuren zu verwischen, hätten sie Papiere und Inventar der Schließfachanlage mit Benzin übergossen und angezündet, heißt es in der Anklage. 996 Uhren im Gesamtwert von mehr als 14 Millionen Euro sowie Bargeld, Schmuck, Edelmetall und Wertpapiere für rund 35 Millionen Euro wurden laut Anklage gestohlen. Die Beute sei bis heute verschwunden, sagte Staatsanwalt Alexander Kiworr.

Vier der Angeklagten rechne der Staatsanwalt zum Clan-Milieu. Gegen weitere elf namentlich bekannte Beschuldigte werde noch ermittelt. Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund allein aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert.

Razzien in BW nach Verdacht zur Geldwäsche

Die Ermittlungen zu dem Einbruch führten zu den Razzien in Berlin und Baden-Württemberg. Nach damaligen Angaben wurden insgesamt 30 Wohnungen und Firmen durchsucht. Hintergrund waren zunächst unabhängig voneinander laufende Verfahren - in Berlin wegen des Einbruchs, in Karlsruhe wegen Geldwäsche. Es habe der Verdacht bestanden, dass die Beute aus dem Einbruch durch eine Scheinfirma in Baden-Württemberg habe "reingewaschen" werden sollen.

Zwei der Angeklagten wurden im Mai festgenommen, im Juni und Juli zwei weitere Angeklagte. Der Ex-Geschäftsführer hingegen ist frei und befindet sich Angaben zufolge im Zeugenschutzprogramm. Für den 6. November ist seine Aussage im Prozess geplant.