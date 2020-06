Die Zutrittsbegrenzung im Einzelhandel ist unwirksam. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat die Corona-Verordnung des Landes in diesem Punkt außer Vollzug gesetzt.

Die Corona-Regelung in Baden-Württemberg, wonach auf 20 Quadratmetern Verkaufsfläche nur eine Person kommen darf, ist unwirksam. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim gab am Montag einem Eilantrag der Tchibo GmbH gegen die Bestimmung in der Corona-Verordnung des Landes statt und setzte die Zutrittsbegrenzung außer Kraft.

Richtgröße je Person vorläufig außer Vollzug

Die Mannheimer Richter argumentieren, die Richtgröße von 20 Quadratmeter sei zu unbestimmt. Rechtsvorschriften müssten von den Betroffenen nachvollzogen werden können. Damit gilt die Zutrittsbegrenzung im Einzelhandel ab sofort nicht mehr. Ein Gerichtssprecher sagte dem SWR, die Einzelhändler müssten allerdings nach wie vor dafür sorgen, dass in den Geschäften der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden könne.

Das Kaffeeunternehmen Tchibo hatte auf erhebliche Umsatzeinbußen aufgrund der Zutrittsbeschränkung verwiesen. Als Beispiel nannte es einen Laden mit einer Verkaufsfläche von 39 Quadratmetern. In solch einem Fall dürften Kunden die Verkaufsstelle gar nicht erst betreten, weil sich ja schon mindestens ein Beschäftigter darin aufhalte.

Hoffmeister-Kraut: "Rechtliche Ungenauigkeit in der Hygieneverordnung"

Die Landesregierung hatte argumentiert, dass die Richtgröße keine fest verbindliche Vorgabe zur Beschränkung der Kundenzahl sei, sondern lediglich ein Orientierungswert. Nach dem Vorschlag des Wirtschaftsministeriums soll statt der bisherigen Richtgröße eine deutlich kleinere verbindliche Mindestfläche festgelegt werden.

"Mit seiner Entscheidung rügt der Verwaltungsgerichtshof Mannheim eine rechtliche Ungenauigkeit in der Hygieneverordnung für den Einzelhandel. Ich habe mich bereits vor dieser Entscheidung für eine Überprüfung der Verordnung und insbesondere eine Absenkung der Flächenbegrenzung eingesetzt." Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), BW-Wirtschaftsministerin

Der Einzelhandel sei durch die Einschränkungen, die aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind, in besonderem Maße betroffen, so Hoffmeister-Kraut. "Wir überprüfen daher fortlaufend, inwieweit die Vorgaben in der Hygieneverordnung vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsverlaufs angepasst und gelockert werden können." Die Entscheidung des VGH nehme das Ministerium zum Anlass, die notwendigen Anpassungen sehr rasch vorzunehmen.

Nur so viele Kunden wie Einkaufskörbe vorhanden - so versuchten viele Läden bislang, die Richtgröße einzuhalten. SWR Anita Westrup

CDU und FDP hatten sich bereits für Lockerungen starkgemacht

"Das war längst fällig", kommentierte Sabine Hagmann, Chefin des Handelsverbands Baden-Württemberg, die Entscheidung. "Wir fordern das schon wochenlang, und man fragt sich, weshalb solche offensichtlich längst überholten und unverhältnismäßigen Regelungen erst auf Weisung des Gerichts angepasst werden können."

In der vergangenen Woche hatte es schon innerhalb der Regierung Stimmen gegeben, die sich für eine Lockerung starkmachten. Nicht nur die oppositionelle FDP und der Handelsverband, sondern auch die CDU im Landtag und das Wirtschaftsministerium hatten sich dafür ausgesprochen, die Einschränkungen im Einzelhandel zu lockern.