Eine Schülerin sah die Corona-Maßnahmen der Landesregierung für den Schulbetrieb als unzureichend an und ging vor Gericht. Während Kultusministerin Eisenmann das Urteil befürwortet, hagelt es von vielen Seiten Kritik.

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat in einem Eilverfahren das Konzept des Kultusministeriums für den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen bestätigt und den Eilantrag einer Schülerin vom 11. September zurückgewiesen. Die Schülerin aus dem Ortenaukreis war bereits in der vergangenen Woche vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg gescheitert, auch die Beschwerde vor dem VGH blieb für sie auch ohne Erfolg.

Gericht: Vorkehrungen zum Schutz gegen Coronavirus genügen

Der VGH begründete laut Mitteilung des Ministeriums seine Entscheidung damit, dass das Kultusministerium mit seinem umfangreichen Maßnahmenkatalog bereits Vorkehrungen zum Infektionsschutz im Schulbetrieb getroffen habe. Erkrankungen an dem Coronavirus könnten zwar in Einzelfällen einen tödlichen Verlauf nehmen. Das Land habe aber bei sämtlichen Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit zu prüfen, insbesondere im Hinblick auf kollidierende Grundrechte Dritter.

Dies sei zum Beispiel bei der Maskenpflicht im Unterricht der Fall. Hier müsse das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das allgemeine Persönlichkeitsrecht sowie das Recht auf Teilhabe und Bildung berücksichtigt werden. Dabei komme dem Land ein Einschätzungs- und Prognosespielraum zu, der nicht überschritten worden sei. Die klagende Schülerin habe daher also keinen Anspruch auf Verschärfung der Hygienevorgaben in dem beantragten Umfang. Der VGH kam ebenfalls zu dem Schluss, dass das Gesamtkonzept des Landes für einen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen nicht so unzureichend ist, wie dies die Schülerin in ihrer Beschwerde beklagt hatte.

Schule unter Pandemie-Bedingungen: Ministerin sieht sich bestätigt

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) begrüßte das Urteil. Das Gericht "bestätigt uns darin, dass wir Vorsorge getroffen haben, um die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte angemessen zu schützen", wird sie in einer Stellungnahme des Ministeriums zitiert. "Ich hoffe, dass diese Entscheidung auch den Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, zusätzlich Sicherheit gibt."

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dpa Bildfunk picture alliance/Tom Weller/dpa

Maskenpflicht im Unterricht Streitpunkt

Unter anderem hatte die Schülerin einen Mindestabstand auch unter Schülern sowie zwischen Schülern und Lehrkräften, die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht sowie die Sicherstellung einer dauerhaften Belüftung eingefordert. Das Abstandsgebot hatte die Landesregierung zum Start des Schuljahres aufgehoben, ein Mund-Nasen-Schutz muss lediglich auf dem Schulgebäude und im Pausenhof getragen werden, nicht aber während des Unterrichts.

Trotz des Urteils sei man sich bewusst, dass ein verändertes Infektionsgeschehen auch zusätzliche Maßnahmen erfordere. Ein Konzept sehe vor, regional reagieren zu können. "Dieses sieht vor, dass je nach Infektionsgeschehen auch zeitlich und regional beschränkt eine Maskenpflicht im Unterricht gelten kann", so Eisenmann weiter.

Ministerium bekommt scharfe Kritik

Die Verbreitung des Urteils durch das Ministerium über die sozialen Netzwerke brachte einige User zum schäumen. Ein User bezeichnete das Auftreten der Verantwortlichen als "Schande".

Andere klagen das von Ministerin Eisenmann gelobte Konzept an und bemängeln unter anderem auch die prekären Situationen rund um die Beförderung der Schulkinder in Bussen und Bahnen.

Bereits in den vergangenen Tagen hagelte es zum Teil deutliche Kritik an den Konzepten der Landesregierung. Seitens der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wurde unter anderem deutliche Kritik am Belüftungsmanagement und dem Durcheinander rund um die Maskenpflicht laut. Von "chaotischen Vorgaben" seitens des Landes sprach der Landeselternbeirat (LEB). Dessen Chef Michael Mittelstaedt kritisierte im SWR zudem die Vorgaben des Landes für den Fernlernunterricht.

Immer mehr Schulklassen müssen in Quarantäne

Unterdessen steigt die Zahl der von Quarantänemaßnahmen betroffenen Klassen in Baden-Württemberg weiter an. Während es bis zum vergangenen Freitag 49 Klassen an 38 Schulstandorten betraf, erhöhte sich die Zahl mittlerweile landesweit auf 140 Klassen an 101 Standorten, wie die "Stuttgarter Nachrichten" unter Angaben des Kultusministeriums berichten. Einige Schulen im Land wie beispielsweise in Friedrichshafen (Bodenseekreis) haben aufgrund aufgetretener Infektionen mit dem Coronavirus ganz geschlossen, viele weitere Schulen in ganz Baden-Württemberg sind von Quarantäne einzelner Klassen und Lehrkräften betroffen.

Eisenmann hatte die jüngsten Zahlen vom vergangenen Freitag zu Wochenbeginn bedauert, diese aber auch in Relation zu den rund 68.000 Schulklassen in Baden-Württemberg gesetzt. Für die Schüler, die aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, ist Fernlernunterricht angedacht. "Auch da habe ich die Rückmeldung, dass es Stand heute sehr gut läuft", so die CDU-Politikerin weiter.