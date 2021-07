Weil Impfdosen des Herstellers von Astrazeneca bald ablaufen, plant die Landesregierung die Rückgabe des Impfstoffs an den Bund. Auch andere Bundesländer haben Impfstoff übrig.

Die baden-württembergische Landesregierung will Restbestände des Impfstoffs Astrazeneca an den Bund zurückgeben. Dabei gehe es um 4.000 Dosen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte. Bei den Impfdosen sei das Verfallsdatum am Ende des Monats Juli erreicht.

Geringere Nachfrage bei Astrazeneca

Die Landesregierung stehe grundsätzlich in engem Austausch mit den Impfzentren, um zu vermeiden, dass der vorhandene Impfstoff verfällt, heißt es aus dem Ministerium weiter. Dass nun bei den etwa 4.000 Dosen Astrazeneca das Verfallsdatum fast erreicht sei, hänge mit der deutlich gesunkenen Nachfrage zusammen. Diese Entwicklung sei zunächst beim Impfstoff von Astrazeneca festgestellt worden, so der Sprecher. Bislang habe das Land aber noch keinen Impfstoff abgegeben.

In den kommenden Monaten könnten auch weitere Impfdosen von verschiedenen Herstellern an den Bund zurückgegeben werden. Konkrete Angaben konnte der Sprecher zunächst noch nicht machen. Entsprechende Prüfungen seien noch nicht abgeschlossen. Auch war den Angaben zufolge zunächst unklar, wie mit den Impfstoffen umgegangen werde, die ihr Verfallsdatum überschritten hätten. "Grundsätzlich sind Abgaben von Impfstoffen an Drittstaaten ausschließlich durch die Bundesregierung möglich", hieß es.

Auch andere Bundesländer müssen Impfstoff zurückgeben

Neben Baden-Württemberg planen auch andere Bundesländer die Rückgabe von Impfstoff gegen das Coronavirus oder prüfen dies gerade. In einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hatte das Bundesgesundheitsministerium den Ländern die Möglichkeit eröffnet, "Impfstoffdosen, die in der nationalen Impfkampagne nicht mehr zum Einsatz kommen und deren Lagerhaltung eine Weitergabe an Drittstaaten im Rahmen von Spenden zulassen", an das zentrale Lager des Bundes zurückzugeben. Die Impfstoffe sollten noch mindestens zwei Monate haltbar sein.

Impfstoff aus Arztpraxen sowie von Betriebsärztinnen und -ärzten soll nicht an den Bund zurückgeführt werden. Als erstes sollen Covid-19-Vakzine von Astrazeneca und Johnson & Johnson an den Bund zurückgehen, die in Verteilzentren gelagert und diese seit Lieferung durch den Bund nicht verlassen haben. "Nur so kann die pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Covid-19-Impfstoffe unter Einhaltung der erforderlichen Lagerungs- und Transportbedingungen sichergestellt werden", heißt es in dem Schreiben weiter.