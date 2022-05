Am Sonntag beginnen in Graben-Neudorf die ersten Geothermie-Probebohrungen. Der Aufbau des Bohrturms ist abgeschlossen, so die Deutsche Erdwärme. Unumstritten ist das Projekt nicht.

Sendung am Fr. , 13.5.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW