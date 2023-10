Eine Orientierungshilfe soll den Staatsanwaltschaften in BW bei der Bewertung von judenfeindlichen Parolen und Kennzeichen helfen - und ein klares Zeichen sein gegen Judenhass.

Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) will noch konsequenter gegen antisemitische Straftaten vorgehen. Die Antisemitismusbeauftragten der Generalstaatsanwaltschaften Stuttgart und Karlsruhe haben in einem Runderlass an alle Staatsanwaltschaften eine Orientierungshilfe zur Bewertung von Parolen und Kennzeichen im Zusammenhang mit pro-palästinensischen Versammlungen herausgegeben. Das teilte Gentges am Mittwoch mit.

Gentges sagte, der Erlass ermögliche eine noch konsequentere Strafverfolgung. Auch damit setze man ein klares Zeichen gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg, zumal bei einer weiteren Zuspitzung der Lage im Nahen Osten auch in Baden-Württemberg mit weiteren propalästinensischen Demonstrationen und mehr judenfeindlichen Vorfällen zu rechnen sei. Immer wieder wurden zum Teil jüdische Fahnen attackiert, etwa in Stuttgart.

Zustimmung von der FDP

Bei den Staatsanwaltschaften erfolgt die Bearbeitung solcher Fälle als politische Strafsachen in Spezialdezernaten für Staatsschutz. Antisemitische Straftaten würden in der Regel nicht wegen Geringfügigkeit eingestellt, sagte Justizministerin Gentges dem SWR.

Es könnten Ermittlungen wegen Volksverhetzung, dem Verbreiten von Symbolen terroristischer Organisationen oder wegen des Zerstörens von Israel-Fahnen geführt werden.

Zustimmung dafür kommt auch von der Opposition. Der Erlass helfe den Staatsanwaltschaften, die Verfahren müssten allerdings so schnell wie möglich geführt werden, so FDP-Rechtsexperte Nico Weinmann.