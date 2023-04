Junge Menschen wollen ein Eigenheim auf dem Land oder in kleineren Städten. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung der Bausparkasse Wüstenrot.

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden bleibt bei der Generation Z - also den heute 18- bis 29-Jährigen - laut einer Befragung der Wüstenrot Bausparkasse hoch. Fast 90 Prozent der rund 660 Befragten in diesem Alter wünschen sich laut einer Befragung von Wüstenrot und Württembergische AG den Erwerb von Wohneigentum. Befragt wurden junge Menschen in ganz Deutschland in einer repräsentativen Umfrage - es wurden also nicht nur Bausparinteressierte gefragt.

Rund 80 Prozent wollen ihren Wunsch spätestens bis zum 35. Lebensjahr umsetzen. Nach Angaben der Bausparkasse liegt das Alter für erstmaligen Immobilienerwerb derzeit allerdings eher bei Anfang 40.

Einfamilienhaus und Eigentumswohnung besonders gefragt

Eher exotische Immobilien wie Hausboote, Lofts oder Tiny Houses sind dabei nicht sehr gefragt. Die Generation Z wünscht sich die Klassiker: "Das freistehende Einfamilienhaus führt mit großem Abstand und über 40 Prozent der Nennungen die Rangliste an, gefolgt von der Eigentumswohnung und dem Doppel- oder Reihenhaus", sagt Bernd Hertweck, Vorstandsvorsitzender der Wüstenrot Bausparkasse.

Jeder zweite Befragte kann sich vorstellen, eine gebrauchte Immobilie zu erwerben, auch mit Renovierungsbedarf. Dabei würde die Generation Z auch selbst handwerkliche Tätigkeiten übernehmen, wie zum Beispiel das Verlegen von Fußböden oder Fliesen. Zwei Drittel der Befragten mit Wohneigentumswunsch können sich den Erwerb auch als Mitglied einer Baugemeinschaft vorstellen.

Land oder Kleinstadt bevorzugt

Etwa 60 Prozent ziehen eine Landgemeinde oder eine kleinere Stadt mit bis zu 50.000 Einwohnern der Großstadt beim Immobilienerwerb vor. Laut Hertweck setzt sich damit ein in den letzten Jahren zu beobachtenden Stadt-Land-Trend auch bei den 18- bis 29-Jährigen fort.

Besonders wichtig ist den jungen Menschen demnach ein eigener Garten oder ein großer Balkon beziehungsweise eine Terrasse. Ein schnelles und störungsfreies Internet, eine gute Anbindung an den ÖPNV und kurze Wege für den täglichen Bedarf folgen dicht dahinter. Auch ein zeitgemäßer energetischer Standard der Immobilie ist den Befragten wichtig.