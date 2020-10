Sie haben bereits einen Namen - die Teenager des Jahres 2020: "Generation Corona". Weggehen, tanzen, unbeschwert feiern - vieles, was das Leben außerhalb von Schule und Ausbildung lebenswert macht, geht nicht in Pandemiezeiten.

Die Party zum 18. Geburtstag, der Mädelsabend, ein Hüttenwochenende mit Kumpels? Alles nicht planbar. Aber es sind nicht nur die kleinen Alltagsfreuden, die zurzeit wegfallen. Das Virus hat unzählige große Pläne zunichte gemacht.

Schulalltag statt Australien

Josch Waidelich, 11. Klasse Gymnasium, wäre jetzt eigentlich gerade in Australien, würde dort bei einer befreundeten Familie leben, mit deren Sohn aufs College gehen. Ein halbes Jahr ins Ausland wollte er, eine andere Sichtweise aufs Lernen bekommen, bevor die letzten beiden stressigen Abi-Jahre anfangen.

Josch Waidelich aus Stuttgart SWR

"Die Idee kam auf", erzählt Josch, "während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr. Wir haben mit der Familie in Australien alles klar gemacht, nur die Schule hat damals schon gewarnt, der Aufenthalt könne an Corona scheitern. Aber ich habe immer gehofft, dass die Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Hier hat sich leider gar nichts getan – Australien lässt keinen rein." Josch hat noch einen Plan B – er möchte nun im zweiten Schulhalbjahr nach England, aber da gibt es ja nicht nur Corona, sondern auch noch den Brexit …

Der (zerplatzte) Traum von der Husky-Farm

Auch Vincent Schäfer wäre gerade eigentlich woanders. Schon im Herbst 2019 – sein letztes Schuljahr läuft – beginnt er seine Reise zu planen. Nach dem Abi und vor dem Studium will er mal weg von zuhause, Freiheit genießen, englisch lernen schadet ja auch nicht, meint er. Ganz in den Norden Kanadas soll es gehen. Dort an der Grenze zu Alaska will er auf einer Husky-Farm helfen: drei Monate die Hunde versorgen gegen freie Kost und Logis.

Vincent Schäfer bei der Zeugnisübergabe SWR

Alles ist eingetütet, viele E-Mails zwischen ihm und der Organisation geschrieben, er sei herzlich willkommen, heißt es zunächst. Und dann kommt Corona. Vincent plant zwei Wochen vorneweg für Quarantäne ein – aber das Visum lässt bis jetzt auf sich warten. Eine neue E-Mail der kanadischen Einwanderungsbehörde lässt ihn aktuell wieder hoffen – vielleicht klappt's ja doch noch mit den Huskys. Aber – und das ist die Klage aller Jugendlichen in dieser Zeit: Man kann halt nichts sicher planen.