per Mail teilen

Voller Zuversicht und Energie haben Grüne und CDU gestern ihren neuen Koalitionsvertrag präsentiert. Die Kritik daran geht weiter und fällt teils heftig aus.

Eine reine Ideensammlung ist der Koalitionsvertrag für SPD-Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch. Alles stehe unter Finanzierungsvorbehalt, von daher müsse nicht viel umgesetzt werden, kritisierte der 51-Jährige auf der ersten Sitzung der neuen SPD-Landtagsfraktion.

Grün-Schwarz muss Schwerpunkte setzen

Stoch vermisst Prioritäten im Haushalt, für die es dann auch Finanzierungsvorschläge geben sollte. So müsse etwa in der Bildungspolitik, beim Wohnungsbau, beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs oder für den Erhalt von Arbeitsplätzen Geld in die Hand genommen werden.

Wo laut SPD noch Geld zu holen ist

Nach Stochs Rechnung könnten aus der letzten Legislaturperiode drei Milliarden Euro an Ausgabenresten frei gemacht werden. Außerdem müsse eine Auflösung der Landesstiftung geprüft werden. Überflüssig ist nach Ansicht der SPD auch das neue Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen - und auch weitere Staatssekretärsposten seien in Zeiten des Geldmangels nicht darstellbar, so Stoch.

Sprengstoff für die Polizei

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) zeigte sich rundum enttäuscht über die innenpolitischen Vorhaben im Koalitionsvertrag von Grünen und CDU. Der Koalitionsvertrag halte Sprengstoff für die Polizei parat, sagte Landeschef Ralf Kusterer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

"Die Regierungsfraktionen sind mit diesem Vertrag auf dem besten Weg, das hohe Vertrauen in die Polizei und den Rechtsstaat zu erschüttern". DPolG-Landeschef Ralf Kusterer

Kusterer kritisierte vor allem, dass die personelle und technische Ausstattung der Polizei - wie alle anderen Vorhaben - unter Haushaltsvorbehalt stehe. "Die Menschen warten seit Wochen auf Impfstoff, sie werden vielleicht zukünftig auch auf die Polizei warten." Kusterer kritisierte auch das geplante Antidiskriminierungsgesetz und die Kennzeichnungspflicht für Polizisten in Großlagen.

Ralf Kusterer, Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft dpa Bildfunk Picture Alliance

Bildungsgewerkschaft zufrieden

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßte dagegen grundsätzlich die Bildungsziele der künftigen grün-schwarzen Koalition, forderte aber auch deren Umsetzung. Angeprangert wurde unter anderem, dass die Ziele unter dem Vorbehalt der Finanzierung stehen, wie GEW-Landeschefin Monika Stein in Stuttgart erklärte.

dpa Bildfunk Picture Alliance

"Wir befürchten, dass es schöne Worte und gute Absichten sind, die nicht mit Leben gefüllt werden." GEW-Landeschefin Monika Stein

Insbesondere an Grundschulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mache sich ein Mangel an Lehrkräften bemerkbar , so Stein. "Es ist höchste Zeit, dass die Landesregierung hier endlich tätig wird". Positiv zu bewerten sind nach Ansicht Steins die fest verankerten schulischen Maßnahmen zur Integration neu zugewanderter Kinder und Jugendlicher. Auch die Möglichkeit der Grundschule ohne Noten begrüßte die GEW-Landeschefin.

Mehr Geld für bestimmte Lehrkräfte nötig

Dagegen fehlen Stein im Koalitionsvertrag Aussagen zu einer besseren Bezahlung von Lehrkräften an Grund-, Haupt- und Werkrealschulen. "Dazu findet sich kein Wort, das darf so nicht bleiben, wenn wir den Lehrkräftemangel beseitigen wollen und den Beruf attraktiver machen wollen", so die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.