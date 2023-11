Zu Testzwecken haben Fachleute des Landeskriminalamts in einem Steinbruch in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) Geldautomaten gesprengt. Sie wollen herausfinden, wie man die Geräte sicherer machen kann, aber auch, welche Gefahren - etwa durch die Druckwelle oder umherfliegende Splitter - bestehen. Seit Januar wurden in Baden-Württemberg 39 Geldautomaten mit Sprengstoff geknackt, so das LKA.