Warnstreik der Geldboten: Leere Geldautomaten möglich

In den kommenden Tagen dürfte es an mehr Geldautomaten als üblich kein Bargeld geben. Die Gewerkschaft ver.di hat bundesweit Geldboten zu befristeten Arbeitsniederlegungen aufgerufen, die die Maschinen sonst mit Bargeld befüllen. In Baden-Württemberg werde bei einer Firma in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und Stuttgart und einem Unternehmen in Mannheim und Filderstadt (Kreis Esslingen) zum Warnstreik aufgerufen - von Freitagfrüh bis Montagabend um 23 Uhr, so die Gewerkschaft. Ver.di fordert eine Anhebung der Stundenlöhne. Für betriebliche Angestellte will die Gewerkschaft elf Prozent höhere Löhne und Gehälter durchsetzen. In der dritten Verhandlungsrunde für die bundesweit rund 11.000 Beschäftigten der Geld- und Wertbranche waren Gewerktschaft und Arbeitgeber in der Nacht auf Donnerstag ohne Ergebnis auseinander gegangen. Die vierte Verhandlungsrunde ist für kommenden Mittwoch angesetzt.