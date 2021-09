Corona-Luftfilter für Schulen und Kitas: Bundesländer rufen Fördermittel nicht ab

Saubere Luft durch Lüftungsanlagen - ab Herbst sollte es solche Geräte in den Klassenzimmern und Kitas geben. Das vom Bund bereitgestellte Geld wird aber nicht abgerufen.

Seit Mitte Juli stellt der Bund insgesamt 200 Millionen Euro bereit für Lüftungsgeräte in Schulen und Kitas. Bislang hat allerdings noch kein Bundesland - also auch nicht Baden-Württemberg - auch nur einen Euro davon angefordert. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Als erste hatte die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) darüber berichtet. "Mittel wurden bislang nicht abgerufen", heißt es in dem Schreiben des Ministeriums. Ziel der Förderung sei es, "dem Infektionsrisiko in Innenräumen im Herbst und Winter entgegenzuwirken und die Kinderbetreuung sowie den Präsenzunterricht an den Schulen aufrechtzuerhalten".

GEW: Baden-Württemberg verschläft dringende Maßnahme

Die Bildungsgewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Baden-Württemberg kritisiert die Landesregierung scharf wegen der noch nicht abgerufenen Bundesmittel. In einer Pressemitteilung fordert die GEW, dass die Gelder sofort beantragt und an die Schulträger verteilt werden. GEW-Landesvorsitzende Monika Stein erklärte: "Wenn die pädagogischen Profis in den Klassenzimmern sich so viel Zeit für ihre Entscheidungen lassen würden, gäbe es am Ende des Schuljahres keine Zeugnisse." Die Lehrkräfte würden ja auch nicht zwei Monate später mit dem Unterricht beginnen, weil es in den Klassenzimmern weiter viel zu unsicher sei.

Die Bundesregierung hatte am 14. Juli beschlossen, die Länder bei der Beschaffung der Geräte mit bis zu 200 Millionen Euro zu unterstützen. Im August hätten sich Bund und Länder auf eine Verwaltungsvereinbarung dazu verständigt, so das Bundeswirtschaftsministerium. Bis Mitte September hätten erst acht Bundesländer diese Übereinkunft unterschrieben. Sobald die Bund-Länder-Vereinbarungen vom jeweiligen Bundesland unterzeichnet worden seien, könnten die Mittel anteilig zur Verfügung gestellt werden, heißt es weiter.

Scharfe Kritik auch von den Grünen

Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Maria Klein-Schmeink, übte deutliche Kritik am Zögern der Länder: "Die Schule hat schon längst wieder begonnen", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das "erneute Versäumnis" zeige, dass die Politik der Schutz von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie "anscheinend nicht wirklich interessiert". Die junge Generation habe in den vergangenen anderthalb Jahren immer wieder zurückstecken müssen. Eltern, Lehrkräfte, Experten und auch viele Politiker hatten im Sommer immer wieder den Einsatz von Lüftungsanlagen gefordert, um Schülerinnen und Schüler zu schützen.