62 Millionen Euro hat das Land Baden-Württemberg im April für kostenlose "Bürgertests" ausgegeben. Einem Bericht zufolge kommen Betreiber von Testzentren ohne Nachweise an das Geld.

Mit den aktuellen Öffnungen gewinnen die "Bürgertests" für viele Menschen an Bedeutung - in den vergangenen Wochen wurden auch in Baden-Württemberg immer mehr Teststellen eröffnet. Doch die Regelungen zu den kostenlosen Corona-Tests ermöglichen den Betreibern dieser Teststellen einem Bericht zufolge Betrügereien. Zwar dürfen sie laut Bundes-Testverordnung keine Angaben zu getesteten Person weitergeben - allerdings müssen sie für die Kostenerstattung nicht einmal nachweisen, dass sie überhaupt Antigen-Schnelltests gekauft haben, wie NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" berichten. Es genüge, wenn sie den jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigungen die nackte Zahl der Getesteten ohne jeglichen Beleg übermittelten - danach fließe Geld.

Corona-Bürgertests aus Steuergeldern bezahlt

Abrechnen können die Teststellen pro Bürgertest 18 Euro. Ein Überblick, wie viel Geld inzwischen für diese Tests ausgegeben wurden, ist dem Bericht zufolge schwer zu bekommen. Baden-Württemberg habe mitgeteilt, dass es im April 62 Millionen Euro waren, in Bayern seien es bis Mitte Mai mehr als 120 Millionen Euro gewesen. Verteilt wird das Geld über die Kassenärztlichen Vereinigungen, die es wiederum aus Steuermitteln erstattet bekommen.

Unter dem Hashtag #TestGate hat sich am Freitag eine Debatte auf Twitter entfacht:

Die Anbieter bekommen vom Staat pro Bürgertest 18 Euro. Dabei kontrolliert keiner, ob ein Schnelltest wirklich stattgefunden hat – oder nur gemeldet wurde. Über ein Geschäft, das die Steuerzahler Milliarden kosten dürfte. 1/7 #Testzentren #TestGate

Schnelltest-Zentren sind in den vergangenen Wochen vielerorts wie Pilze aus dem Boden geschossen. Die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) macht auf ihrer Internetseite Angaben zu Arztpraxen und Corona-Abstrichzentren, in denen auch Schnelltests durchgeführt werden können. Reine Schnelltest-Zentren für kostenlose Bürgertests tauchen allerdings nicht auf, hier verweist die KVBW auf die Landkreise. Laut Angaben der Stadt Stuttgart gibt es beispielsweise allein im Stadtteil Stuttgart-Mitte 29 Schnelltest-Zentren.

Onlinekurs einzige Voraussetzung

In dem Bericht von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" hieß es weiter, diese Schnelltest-Zentren bräuchten meist kaum Voraussetzungen. Ein Onlinekurs über die Abstrich-Entnahme reiche vielerorts aus, dann könne beim Gesundheitsamt einen Antrag auf Eröffnung eines Testzentrums gestellt werden. Dies werde meist ohne Schwierigkeiten genehmigt.

Bund verweist auf Länder - wer ist zuständig?

Doch wer ist für die Kontrolle der Testzentren zuständig? Das Bundesgesundheitsministerium verwies grundsätzlich auf die Verantwortung der Länder und der entsprechenden Kassenärztlichen Vereinigungen. Die Beauftragung und Einrichtung der Testzentren erfolge durch die Länder, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag. Diesen obliege die Sicherstellung der Qualität der erbrachten Leistungen. Dazu gehört demnach auch die Prüfung, ob das Personal geschult ist und Abrechnungen korrekt sind. Die Abrechnungsprüfung erfolge durch die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder, hieß es weiter. Dabei würden Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg widersprach dieser Vorgehensweise. Man halte sich an die Vorgaben des Bundes, welche sich auf die Entgegennahme und Weitergabe von Abrechnungen beschränke. Eine entsprechende Prüfung durch die KVBW sei nicht vorgesehen und auch nicht möglich, hieß es.