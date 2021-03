Baden-württembergische Unternehmen haben in den vergangenen sieben Jahren 1,5 Milliarden Euro aus den europäischen Forschungs- und Innovationsprogrammen erhalten. Diese Zahlen veröffentlichte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart. Das Geld stamme aus dem europäischen Forschungs- und Innovationsrahmenprogramm "Horizont 2020" und sei zwischen 2014 bis 2020 an 630 Akteure im Land gegangen, darunter Industrie sowie Hochschulen und Forschungsinstitute. Unter den baden-württembergischen Akteuren seien 530 Unternehmen, die in rund 1.500 Projekten gefördert worden seien. Die Mehrheit der Projekte umfassten große europaweite Konsortien, die gemeinsam an innovativen, technologischen und sozialen Lösungen arbeiteten. Aber auch insgesamt rund 275 kleine und mittlere Unternehmen aus Baden-Württemberg hatten demnach mit 580 Projektanträgen Erfolg. Der baden-württembergische Mittelstand sei so mit rund 200 Millionen Euro für Forschungs- und Innovationsvorhaben gefördert worden.