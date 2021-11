2G: Digitaler Impfnachweis ab Dezember Pflicht in Baden-Württemberg

per Mail teilen

In Baden-Württemberg reicht ab 1. Dezember der gelbe Impfpass nicht mehr als Nachweis für eine Corona-Impfung aus. Zugang zu Bereichen, in denen 2G gilt, gibt es dann nur noch mit auslesbarem QR-Code.

Wer noch keinen digitalen Nachweis für seine Corona-Impfung hat, sollte sich beeilen: Der gelbe Impfpass reicht nach der neuen Corona-Verordnung, die seit Mittwoch gilt, für den Zugang zu sogenannten 2G- oder 2G-plus-Veranstaltungen nicht mehr aus, teilte das Sozialministerium am Donnerstag mit. Impfnachweise müssen in digital auslesbarer Form vorliegen. Das soll "bis zu einem gewissen Grad mehr Sicherheit vor Impfpass-Fälschungen" bringen, erläuterte ein Sprecher.

Impfnachweis in Apps oder als Ausdruck möglich

Ab 1. Dezember müssen Bürgerinnen und Bürger nach Angaben des Sprechers dann als Impfnachweis den entsprechenden QR-Code vorweisen. Bis dahin gilt eine Übergangsfrist. Der QR-Code - ein Quadrat aus schwarz-weißen Punkten - befindet sich auf dem Impfzertifikat, das man entweder direkt bei der Impfung bekommt oder bei Vorlage des gelben Impfpasses in der Apotheke abholen kann. Der Code kann in der Corona-Warn-App oder der CovPass-App gespeichert und dann bei Bedarf bei einer Kontrolle vorgezeigt werden. "Für Menschen, die kein Smartphone haben, kann der QR-Code auch einfach ausgedruckt mitgeführt werden", so das Sozialministerium.

Mit der Covpass-App oder der Corona-Warn-App können die QR-Codes, die bei der Impfung ausgestellt werden, eingescannt und gespeichert werden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Settnik

Veranstalter müssen QR-Codes überprüfen

Die Landesregierung stellt in der neuen Corona-Verordnung auch klar, dass Betreiber, Anbieter und Veranstalter verpflichtet sind, die Impfnachweise der Gäste elektronisch auf ihre Echtheit zu überprüfen - beispielsweise mit der CoVPassCheck-App. Diese zusätzliche App kann für die Kontrolle durch die Betreiber auf ein Smartphone installiert und dann der QR-Code der Gäste gescannt werden. Ist der Nachweis echt und gültig, zeigt dies die CoVPassCheck-App an.

Außer der Gültigkeit, dem Namen und dem Geburtsdatum werden bei der Kontrolle keine weiteren Daten der Gäste angezeigt. Die Betreiber sind aber verpflichtet, diese mit einem Ausweisdokument des Gastes abzugleichen.

In der App, mit welcher der Impfnachweis gescannt werden kann, werden nur die Gültigkeit des Nachweises, der Name und das Geburtsdatum des Gastes angezeigt. Weitere Daten wie etwa der verwendete Impfstoff oder der Zeitpunkt der Impfung können so nicht ausgelesen werden. dpa Bildfunk SWR picture alliance/dpa | Christoph Dernbach (Verpixelung SWR)

Verschärfte Regeln seit Mittwoch

Seit Mittwoch gelten in Baden-Württemberg schärfere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Innengastronomie, Sportveranstaltungen, Museen, Saunen, Bäder, Clubs, Diskotheken und Weihnachtsmärkte werden nur noch Geimpfte und Genesene (2G) zugelassen. Manchmal brauchen selbst diese noch einen aktuellen negativen Corona-Test (2G Plus).