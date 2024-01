Am Tag nach der Geiselnahme in Ulm haben Polizei, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg weitere Details zum Tathergang bekannt gegeben. So hatte der Täter sechs Menschen über einen längeren Zeitraum in seiner Gewalt, lies fünf davon gehen und verließ mit der sechsten Geisel in der Folge das Café.