Gesundheitsministerium: 95 Prozent der Corona-Intensivpatienten sind nicht geimpft

Deutlich häufiger gebe es schwere Verläufe auf Intensivstationen in Baden-Württemberg, verkündete das Landessozialministerium. Der Großteil davon seien Ungeimpfte.

"Wir müssen jetzt alles daransetzen, dass wir das Gesundheitssystem nicht überlasten", so die Einschätzung des Landesgesundheitsamtes am Donnerstag. Hintergrund ist der sprunghafte Anstieg der Corona-Neuinfektionen in der vergangenen Woche. Vor einer Woche wurden laut Robert-Koch-Institut (RKI) landesweit 5.385 Infektionen neu gemeldet, aktuell sind es mit 9.048 fast doppelt so viele.

Außerdem betont das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Gesundheit, dass die meisten Neuinfektionen immer noch bei Ungeimpften auftreten würden. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes entfielen in den letzten sieben Tagen von den insgesamt 9.048 Covid-19-Fällen in Baden-Württemberg 7.874 auf Nicht-Geimpfte oder Personen mit unklarem Impfstatus. Bei den restlichen 1.174 handele es sich um geimpfte Personen. So lag im Land der Anteil der Personen, die sich trotz einer vollständigen Schutzimpfung mit dem Coronavirus infiziert haben, in der vergangenen Woche bei knapp 15 Prozent.

Deutliche Zunahme der schweren Verläufe - vorwiegend bei Ungeimpften

Insgesamt sind den Angaben zufolge aktuell 537 Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Vergangene Woche waren es noch 321. Davon liegen laut Ministerium 131 Menschen derzeit auf den Intensivstationen. 106 Patientinnen und Patienten müssen beatmet werden, 43 mehr als vor einer Woche.

Wie das Landessozialministerium ergänzt, sind von aktuell 131 Menschen, die in Baden-Württemberg wegen einer Corona-Infektion auf einer Intensivstation behandelt werden, 95 Prozent nicht geimpft.

Inzidenzen steigen weiter

Die Behörden haben am Donnerstag 12 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet (gesamt: 10.493). Auch die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und beträgt laut Landesgesundheitsamt aktuell 83,7 (Vortag: 81,8). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Personengruppe ohne oder mit unbekanntem Impfschutz wird mit 185,9 (Vortag: 180,8) angegeben. Bei Personen mit einer abgeschlossenen Impfserie beträgt der Wert laut Behörde 15,1 (Vortag: 15,0). Der Anteil der Infizierten unter 20 Jahren steigt dabei weiter an.