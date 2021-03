In Baden-Württemberg wird die Verdienstlücke zwischen Frauen und Männern nur langsam kleiner. Berücksichtigt man Teilzeitstellen mit, sei die Entgeltlücke im Land immer noch die höchste in Deutschland, so der DGB.

Auch im europäischen Vergleich schneidet Baden-Württemberg schlecht ab, wie der Landesbezirk des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) am Montag in Stuttgart mitteilte. Anlass der Untersuchung ist der "Equal Pay Day" an diesem Dienstag (17. März): Bis zu diesem Tag mussten Frauen nach Angaben des Gewerkschaftsbunds arbeiten, um dasselbe Entgelt zu erhalten, das Männer bis zum Ende des Jahres 2019 verdient haben - 77 Tage mehr.

DGB: "Wir können alles außer Gleichstellung"

"Die Entgeltlücke ist in Deutschland deutlich größer als im europäischen Durchschnitt und in Baden-Württemberg innerhalb Deutschlands am höchsten", bilanzierte die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Gabriele Frenzer-Wolf am Montag. "Wir können alles außer Gleichstellung? Damit lässt sich ganz bestimmt keine Werbung machen."

Schlusslicht, weil viele Frauen in Teilzeit

Bei seiner Argumentation bezieht sich der DGB jedoch nicht nur auf die Vollzeitstellen, die die Statistischen Landesämter üblicherweise zu Berechnung des "Gender Pay Gap" heranziehen, sondern auch auf die Teilzeitstellen. Dazu gab es zuletzt eine Auswertung vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz auf Datenbasis von 2017. Der Verdienstunterschied lag demnach damals in Baden-Württemberg bei 26,5 Prozent - unter Berücksichtigung der Teilzeitkräfte. Das Bundesland war damit bundesweit Schlusslicht. Beim DGB geht man davon aus, dass dieser hohe Wert in den vergangen zwei Jahren nur unwesentlich gesunken ist, da die Teilzeitquote in Baden-Württemberg mit 50,5 Prozent EU-weit fast an der Spitze ist.

Der "Gender Pay Gap" ist die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Männer und Frauen im Verhältnis zum Bruttostundenverdienst der Männer. Es stehen dabei zwei Indikatoren mit unterschiedlicher Intention zur Verfügung: Der unbereinigte "Gender Pay Gap" vergleicht allgemein den Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer beziehungsweise Arbeitnehmerinnen miteinander. Der bereinigte "Gender Pay Gap" hingegen misst den Verdienstabstand von Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien. Aufgrund umfassenderer Datenanforderungen kann der bereinigte Gender Pay Gap nicht jährlich, sondern nur alle vier Jahre ermittelt werden.

Bruttoentgeltlücke von 20,4 Prozent bei Vollzeitstellen

Betrachtet man nur die Vollzeitstellen, ist Baden-Württemberg bei der Verdienstlücke aktuell nicht Schlusslicht: Für das Jahr 2019 gibt das Statistische Landesamt für Baden-Württemberg eine Bruttoentgeltlücke von 20,4 Prozent an. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 20,9 Prozent - und damit drüber. Europaweit toppt das allerdings nur Estland mit 22,7 Prozent.

Ein in Vollzeit tätiger männlicher Arbeitnehmer in Baden-Württemberg erhielt nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes 2019 im Jahresdurchschnitt einen Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen) von 26,65 Euro, wohingegen eine vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerin nur 21,22 Euro bekam.

Verdienstkluft zwischen Frauen und Männern wird nur langsam kleiner

Auch wenn sich der Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern gegenüber dem Vorjahr damit um 0,8 Prozentpunkte verringert hat (2018: Frauen 21,2 Prozent weniger Verdienst als Männer), wird die Lücke zwischen den Verdiensten im Zeitverlauf nur langsam kleiner. So hat sich in Baden-Württemberg bei insgesamt steigenden Löhnen die Verdienstkluft zwischen männlichen und weiblichen Arbeitnehmern in den vergangenen 10 Jahren lediglich um 3,2 Prozentpunkte reduziert, so das Landesamt.