Die Gesundheitsgefahr durch ultraviolette Strahlung nimmt laut Deutschem Wetterdienst zu. Am Dienstag liege die Gefährdung in weiten Teilen Baden-Württembergs im sehr hohen Bereich.

Nicht nur die Temperaturen steigen in Baden-Württemberg. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erhöht sich auch die Gesundheitsgefahr durch ultraviolette (UV) Strahlung deutlich. Schutzmaßnahmen seien in den kommenden Tagen unbedingt erforderlich.

Diese Regionen sind besonders betroffen

Bereits am Dienstag liege die Gefährdung in weiten Teilen des Landes im sehr hohen Bereich. Laut DWD wird nur in Nordbaden die Gefahr auf dem UV-Index als "hoch" eingestuft.



Für Mittwoch erwarte man eine leichte Verschiebung der Einstufung. Dann gelte vor allem in den Kreisen Karlsruhe und Freiburg sowie in großen Teilen südlich von Stuttgart Warnstufe neun. Nach Einschätzungen des DWDs ist die Gesundheitsgefahr durch UV-Strahlung dann "sehr hoch".



Am Donnerstag erreiche die Region Oberschwaben die Warnstufe. Im Norden und Osten Baden-Württembergs sei die Gefährdung dann als "hoch" zu bewerten.