Gaskrise: Gefängnisse in Baden-Württemberg müssen Energie sparen

Auch Gefängnisse in Baden-Württemberg müssen mit Blick auf mögliche Engpässe bei der Gasversorgung im Herbst Energie sparen. Nach SWR-Informationen gibt es jetzt einen entsprechenden Erlass des Justizministeriums.

Vorbereitung auf Gasausfälle: Inhaftierte sollen eine zweite Decke bekommen

Neben der Einstellung von Heizungen und dem Austausch von Leuchtmitteln mit schlechter Energiebilanz sollen die 17 Justizvollzugsanstalten in Baden-Württemberg Zweitdecken für die Inhaftierten anschaffen, um sich auf Ausfälle der Gasversorgung vorzubereiten. Die Warmwasserversorgung in Sanitärbereichen wird reduziert, indem es zum Händewaschen nur noch kaltes Wasser gibt. In Gefängnis-Küchen, in denen mit Gas gekocht wird, wird eine Umstellung auf andere Energieträger angeregt, etwa auf elektrische Dampferzeuger. Wenig genutzte Maschinen und Geräte sollen ganz abgeschaltet werden.